AKB48は31日、公式ブログを更新。4月8日の劇場公演よりチケット料金を改定すると発表した。昨今の物価高騰に伴う運営コストの上昇が理由と説明した。

同ブログで「いつもAKB48へのご声援、誠にありがとうございます。AKB48劇場では、昨今の物価高騰に伴う運営コストの上昇を受け、慎重に検討を重ねてまいりましたが、今後も安定した劇場運営を維持するため、2026年4月8日(水)の公演よりチケット料金を以下のとおり改定させていただきます」と発表。

改訂後の新料金について、「正規メンバーが出演メンバーの半数以上となる通常公演」は現行の3800円から4300円、「研究生が出演メンバーの過半数となる通常公演」は現行の3600円から4100円となる。また、「通常公演に加えて卒業セレモニーがある公演」は一律5300円、「特別公演」は一律6300円(いずれも税込)とする。

「ファンの皆様にはご負担をおかけすることとなりますが、これからも皆様に愛される劇場を目指し努めてまいります。何卒ご理解を賜りますよう、心よりお願い申し上げます」と呼びかけた。