フリーアナウンサーの木佐彩子（54）が31日までに自身のインスタグラムを更新。夫の石井一久氏（52）がGMを務めるプロ野球・楽天の本拠地開幕戦を前に思いをつづった。

27日にプロ野球が開幕したことを受け、「Let's go EAGLES ワクワク ドキドキ ハラハラの季節がまたやってきました 関係者なのでハラハラが多めですが…」と投稿。

大量のメッセージカードがテーブルの上に並んだショットを披露し、「毎年恒例の球団の社員やスタッフさん達へご挨拶に行って来まーす 年賀状を書く気持ちで今年もペンを執りました」と明かした。ピンク色のカードには「EAGLES VICTORY 感謝 石井」などと書かれている。

「まずはお天気予報に勝たなくてはですな Wishing everybody a fulfilling season」とメッセージ。

フォロワーからは「ご挨拶、大変ですね。周囲の方々を大切にされていて素晴らしいですね」「毎年素晴らしい 愛だわ」「ご自宅に目を奪われてしまいます。ステキ」「沢山の執筆ですね 木佐さんの人想いなところも大好きです」などのコメントが届いた。