阿澄音々、清楚なお姉様のしなやかな美脚 『週刊SPA!』に登場
レースクイーンとして活躍する阿澄音々が、3月31日発売の『週刊SPA!』（4月7・14日合併号）に登場し、しなやかな美脚と上品な魅力を披露している。
【写真】スラリと長い美脚がチャームポイントのレースアンバサダー阿澄音々
阿澄は2000年神奈川県生まれ。SUPER GT 2026の「D’station Racing」で“フレッシュエンジェルズ”として活動し、SUPER GTやスーパー耐久シリーズのサーキットを彩る存在として注目を集めている。さらに国内男子ゴルフツアー「前澤杯」のラウンドガールにも選出されるなど、活動の幅を広げている。
誌面では「清楚なお姉様の美脚」をテーマに、すらりと伸びた脚線美を生かしたカットを展開。上品さとグラマラスなスタイルを兼ね備えた存在感で、見る者を引き込む仕上がりとなっている。
趣味は麻雀という一面も持ち、親しみやすさと華やかさを併せ持つキャラクターも魅力の一つ。サーキットでの活躍に加え、グラビアでも存在感を高めている。
同号には白間美瑠、和泉芳怜、西野夢菜らも登場し、多彩な企画で構成された内容となっている。
【写真】スラリと長い美脚がチャームポイントのレースアンバサダー阿澄音々
阿澄は2000年神奈川県生まれ。SUPER GT 2026の「D’station Racing」で“フレッシュエンジェルズ”として活動し、SUPER GTやスーパー耐久シリーズのサーキットを彩る存在として注目を集めている。さらに国内男子ゴルフツアー「前澤杯」のラウンドガールにも選出されるなど、活動の幅を広げている。
趣味は麻雀という一面も持ち、親しみやすさと華やかさを併せ持つキャラクターも魅力の一つ。サーキットでの活躍に加え、グラビアでも存在感を高めている。
同号には白間美瑠、和泉芳怜、西野夢菜らも登場し、多彩な企画で構成された内容となっている。