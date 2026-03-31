８年がかりで実現「先輩の思いも背負ってきた」

山形県鮭川村で１９８０年代まで特産品として知られたものの、今では幻の花とも言われる「ミチノクヒメユリ」の再興を目指し、地元高校生らのアイデアで葉の成分を用いる美容液が大手化粧品メーカーから４月に発売される。

生徒らは「花が広まり、地域を元気にするきっかけになれば」と夢を膨らませている。（新庄通信部 渡辺ひなの）

ユリ科のミチノクヒメユリは、草丈４０〜５０センチで、華やかな朱色の星の形をした７、８センチの花を咲かせる。かつて東北地方の山々に自生し、鮭川村では戦後に切り花として栽培され、ピークの１９７６年に年間５０万本ほどが生産されていた。だが、ウイルスの蔓延（まんえん）などの影響で生産が減り、８２年以降は出荷が途絶えた。現在は自生種もほぼ見られない。

「幻の花を何とか復活させたい」と立ち上がったのが、隣接する新庄市にある県立新庄神室（かむろ）産業高の生徒たちだ。２０１３年から授業で種の存続を目的に球根の培養を研究して増殖に成功し、３０００個以上の球根を村に寄贈すると、試験栽培の規模も少しずつ拡大した。

１８年からは化粧品への活用にチャレンジし、鮮やかな花から口紅や香水を考案したが、収量の少なさなどの課題もあって断念した。難航する中、化粧品の原料メーカー「テクノーブル」（大阪市）が協力を申し出て、２２年度に本格的な共同研究が始まった。

着目したのが、球根を培養する過程でカットされ、廃棄されていた葉の部分。肌のくすみなどに効果があるというポリフェノールを含むことが判明し、日照時間や培養日数の試行錯誤を重ねて十分な量の抽出が可能となった。農産資源の活用にも力を入れる化粧品大手「ポーラ」（東京）がこの成分を基に美容液を開発した。テクノーブルの担当者は「新たな可能性に満ちあふれ、高校生の熱い思いも詰まっている」と言う。

８年がかりで化粧品が実現し、農産活用科２年の斉藤千太郎さん（１７）は「先輩の思いも背負ってきた。全国の皆さんの手に届くのはうれしい」と喜ぶ。食料生産科２年の長南姫愛（きらら）さん（１７）も「知名度が上がれば花の復活につながる」と語る。今後も栽培の研究を続ける。

ミチノクヒメユリが、再び脚光を浴びることを期待し、鮭川村産業振興課の担当者は「村内にたくさんあった花が絶滅の危機に直面している。昔のような景色を復活させられたらうれしい」と話している。

美容液は１７５グラム税込み４６２０円で、４月１日発売予定。全国のポーラの店舗、オンラインストアで数量限定で扱う。