5年ぶり改訂版を無料配布！取手市「るるぶ特別編集 取手」2026年改訂版

記事ポイント 常磐線で都心33分・水とみどりの環境を「とりでの魅力」12項目で紹介フルカラー28ページに厳選3コース・グルメ・歴史スポット・イベントを収録市内公共施設で無料配布中、電子書籍版での閲覧にも対応 常磐線で都心33分・水とみどりの環境を「とりでの魅力」12項目で紹介フルカラー28ページに厳選3コース・グルメ・歴史スポット・イベントを収録市内公共施設で無料配布中、電子書籍版での閲覧にも対応

茨城県取手市が「るるぶ特別編集 取手」2026年改訂版を発行しています。

常磐線で都心まで33分、水とみどりに囲まれた「ほどよく絶妙」なまちの魅力を、フルカラー28ページに凝縮した一冊です。

市内の公共施設で無料配布されており、電子書籍版の閲覧にも対応しています。

取手市「るるぶ特別編集 取手」2026年改訂版

発行部数：3万部ページ数：フルカラー28ページ前回版：2021年発行配布場所：取手市役所本庁舎（産業振興課）、藤代総合窓口課、取手駅前窓口、戸頭窓口ほか電子書籍：イバラキイーブックスで閲覧可能

2026年1月現在の情報に更新された今回の改訂版では、新たに「とりでの魅力」を12個に分けて紹介するページが設けられています。

市内のレジャーやグルメスポット情報を多数収録するほか、市内を周遊する「厳選3コース」や取手の歴史オススメSPOT、イベントガイドなど、充実した内容です。

配布は取手市役所の各窓口で行われており、その他の公共施設にも閲覧用が設置されています。

今後は市内外のイベントや首都圏内のアンテナショップでも順次配布が予定されており、観光誘客や定住化促進につなげる取り組みです。

電子書籍版はイバラキイーブックスから閲覧でき、手元に冊子がなくても取手市の情報を確認できます。

常磐線33分という都心へのアクセスのよさと、水とみどりの豊かな環境が両立した取手市の暮らしやすさが、この一冊で実感できます。

「とりでの魅力」12項目と厳選3コースが収録されており、観光から移住検討まで幅広く活用できる情報が揃っています。

電子書籍版にも対応しているため、場所を問わず取手市の魅力にアクセスできます。

「るるぶ特別編集 取手」2026年改訂版の紹介でした。

よくある質問

Q. どこで入手できますか？

A. 取手市役所本庁舎（産業振興課）、藤代総合窓口課、取手駅前窓口、戸頭窓口で無料配布されています。

市内外のイベントや首都圏内のアンテナショップでも順次配布される予定です。

電子書籍版はイバラキイーブックスでも閲覧できます。

Q. 前回版からどのように変わりましたか？

A. 前回版は2021年発行で、今回は2026年1月現在の情報に更新された改訂版です。

新たに「とりでの魅力」を12個に分けて紹介するページが加わり、厳選3コースや歴史スポットなども収録されています。

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