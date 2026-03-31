サッカー日本代表は３１日（日本時間４月１日未明）、イングランド代表と対戦する。“スリーライオンズ”の愛称を持ち、Ｗ杯は８大会連続１７回目の出場で、最高成績は１９６６年大会での優勝。今回の欧州予選も８戦全勝（２２得点、無失点）と、圧倒的な強さで突破した。

日本は、イングランドとの過去３度の対戦で１分け２敗で、まだ勝利はない。２０１８年の森保ジャパン発足以降、欧州勢とは通算６勝１分け（引き分けは２２年カタールＷ杯決勝トーナメント１回戦クロアチア戦。ＰＫ戦は記録上引き分け扱い）で好相性を誇るが、サッカーの母国相手にも初の白星をつかめるか、注目だ。

▽１９９５年６月３日＝日本１―２イングランド（アンブロ杯）

記念すべきイングランド代表との初試合は、「サッカーの聖地」と称されるウェンブリー競技場で行われた。０―１の後半１７分、ＦＷ三浦知良の蹴ったＣＫにＤＦ井原正巳がヘッドで合わせて同点。しかし、終了間際にＤＦ柱谷哲二のハンドで与えたＰＫをイングランドのＭＦデイビッド・プラットに決められて敗れた。

▽２００４年６月１日＝日本１―１イングランド（親善試合）

敵地のマンチェスターで実施。前半２２分、「ワンダーボーイ」を愛称に持つＦＷマイケル・オーウェンに、ＭＦスティーブン・ジェラードのこぼれ球を押し込まれ先制を許す。しかし、後半８分にＭＦ小野伸二がＭＦ三都主アレサンドロのピンポイントクロスを沈めて、試合を振り出しに戻した。ジーコ監督は「日本の素晴らしさを世界に伝えられると思う」などとコメントした。

▽２０１０年５月３０日＝日本１―２イングランド（親善試合）

南アフリカＷ杯直前に、オーストリアで対戦。日本は前半７分、ＣＫからＤＦ田中マルクス闘莉王の得点で先制。後半１１分にはＧＫ川島永嗣がＭＦフランク・ランパードのＰＫを阻止したが、同２７分に闘莉王、３８分にＤＦ中沢佑二がオウンゴールを献上し、逆転負けした。