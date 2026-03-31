チェコ・プラハで行われたフィギュアスケート世界選手権での金メダルを最後に現役を退いた坂本花織（２５）＝シスメックス、同２位の千葉百音（２０）＝木下グループ、ペアの長岡柚奈（２０）、森口澄士（２４）組＝木下アカデミー、アイスダンスの吉田唄菜（２２）、森田真沙也（２２）組が３１日、帰国し関西国際空港内で取材に応じた。

帰国便では「機内食を満喫しました。国際線に乗ることもなくなるので、食べれるもんは食べとかんと」と笑わせた坂本。現在の心境を問われ「解放感しかないです」とトレードマークの笑顔をはじけさせた。

千葉を始めとする後輩たちに向けては「日本女子は本当に選手層が厚い。どの大会でもメダルを狙っていける。絶対大丈夫でしょう」と、安泰ぶりを強調。

自身は神戸を拠点に指導者を目指していくが、まずは「小さい子から。一番下のところから教えていきたい」とし、最終的な目標としては、師事する中野園子コーチの名を挙げ「死力を尽くして私を育ててくれた中野先生のように、世界を目指す選手を、一から育てたい」と話した。