ILLIT（アイリット）のデビュー曲「Magnetic」が、YouTubeで、3億ビューを突破した。

HYBE（ハイブ）傘下ビリーフラップは30日「ミニアルバム『SUPER REAL ME』のタイトル曲『Magnetic』の再生回数が29日午後8時19分ごろ、3億回を超えた」と発表した。

同曲は、24年3月に公開された。好きな相手に向かって全速力で走りだす心情をMagnetic（磁石）に例えた曲。特に、指を使ったポイント振り付けが、グローバルなショートフォームで爆発的な反響を呼び、チャレンジブームを巻き起こした。

韓国メディアのマイデーリーは31日「ミュージックビデオには、好きなものに没頭したメンバーたちの明るく、愛らしい姿が映し出されている。さらに、ILLITの神秘的な魅力と弾むような感性が最大限に引き出された演出が加わり、楽しさを提供した」と評価した。

グローバルな音楽・音源ストリーミングプラットフォームSpotifyで、累計再生回数が7億8000万回を超えている。4月30日には、4枚目ミニアルバム「MAMIHLAPINATAPAI」をリリースする。