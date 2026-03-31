JR四国によりますと、強風や大雨の影響できょう（31日）あさから瀬戸大橋線一部列車の運転を取りやめていましたが、以下の列車から順次運転再開見込みということです。

【写真を見る】【交通情報】瀬戸大橋線（マリンライナーなど）強風予報にともなう運転取りやめ→午後3時ごろから順次運転再開見込み【31日】

瀬戸大橋線（児島駅～宇多津駅間）運転再開見込み

【下り：岡山⇒四国方面】

▶ 下り再開初列車：南風１５号 （児島駅15：25発）高知駅行き



【上り：四国⇒岡山方面】

▶ 上り再開初列車：南風１６号（宇多津駅15：06発） 岡山駅行き





○特急しおかぜ

※ 天候や点検の状況によっては、再開時刻が遅れる可能性があります。※ 運転再開後も天候によっては遅れや運休が発生する可能性があります。

以下の列車は、「岡山駅～宇多津駅間」で部分運休となります。

※ 高松駅～松山駅間の運転となります。



【下り：岡山⇒四国方面】

しおかぜ７号（岡山駅（10：35発）～宇多津駅（11：07着）間）以降

しおかぜ１７号（岡山駅（15：35発）～宇多津駅（16：09着）間）まで部分運休



【上り：四国⇒岡山方面】

しおかぜ１０号（宇多津駅（10：20発）～岡山駅（10：58着）間）以降

しおかぜ１８号（宇多津駅（14：35発）～岡山駅（15：11着）間）まで部分運休



※しおかぜ8号は宇多津駅～岡山駅部分運休の計画でしたが、時刻表どおり運転予定に変更になりました。

特急南風

以下の列車は、「岡山駅～多度津駅間」で部分運休となります。

※ 多度津駅～高知駅間の運転となります。



【下り：岡山⇒四国方面】

南風５号（岡山駅（10：05発）～多度津駅（10：47着）間）以降

南風１３号（岡山駅（14：05発）～多度津駅（14：46着）間）まで部分運休



【上り：四国⇒岡山方面】

南風６号（多度津駅（9：46発）～岡山駅（10：33着）間）以降

南風１４号（多度津駅（13：59発）～岡山駅（14：41着）間）まで部分運休

快速マリンライナー以下の列車は、「児島駅～高松駅間」で部分運休

〇快速マリンライナー

以下の列車は、「児島駅～高松駅間」で部分運休となります。



【下り：岡山⇒四国方面】

マリンライナー１９号（児島駅（10：20発）～高松駅（10：51着）間）以降

マリンライナー３９号（児島駅（15：05発）～高松駅（15：36着）間）まで部分運休



【上り：四国⇒岡山方面】

マリンライナー２０号（高松駅（9：52発）～児島駅（10：22着）間）以降

マリンライナー４０号（高松駅（14：40発）～児島駅（15：09着）間）まで部分運休

瀬戸大橋アンパンマントロッコ

以下の列車は全区間で運休となります。



【下り：岡山⇒四国方面】

瀬戸大橋アンパンマントロッコ１号（岡山駅（11：17発）～琴平駅（13：04着）間）

瀬戸大橋アンパンマントロッコ３号（岡山駅（15：21発）～高松駅（17：02着）間）



【上り：四国⇒岡山方面】

瀬戸大橋アンパンマントロッコ２号（高松駅（9：13発）～岡山駅（10：44着）間）

瀬戸大橋アンパンマントロッコ４号（琴平駅（13：16発）～岡山駅（14：54着）間）

土讃線（阿波池田駅～窪川駅間）・予土線（江川崎駅～窪川駅間）

土讃線（阿波池田駅～窪川駅間）と予土線（江川崎駅～窪川駅間）では、では、3月31日（火）朝から夕方にかけて、大雨の影響が予想されるため、遅れや行先変更等が発生する可能性があるということです。

JR四国では最新の運行状況についてホームページでの確認を呼びかけています。