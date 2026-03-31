川崎麻世、箱根旅行で起きた奇跡を報告「こんな偶然の再会がある事に驚きました」

俳優の川崎麻世が30日に自身のアメブロを更新。箱根旅行で、アイドル時代にお世話になった人物と30年ぶりに再会したことを報告した。

この日、川崎は「箱根旅行」と切り出し、妻・花音さんや義母との家族ショットを公開。「いや〜最高に癒されました」と述べ、宿泊した旅館について「箱根の強羅花壇で泊まった部屋は『曙』でとにかく庭園が凄い！！露天風呂は最高であちこちに桜も眺めらます」（原文ママ）と豪華な設備を紹介した。

また、友人夫妻から義母の喜寿、自身の芸能生活50周年、誕生日を祝うために「強羅花壇」へ招待されたと説明。「強羅花壇の総支配人さん達からも花束を頂きました 家族3人で大喜び」と感謝をつづった。

食事の後に立ち寄った店では「驚きの再会が！！」あったといい「俺が10代のアイドル時代にお世話になり良く知ってる」カメラマンの嶋陽一氏と約30年ぶりに再会したことを報告。嶋氏について「昔は三浦友和さん山口百恵さん 他沢山のスター達の写真を撮影していた名カメラマンさんだ！！」と説明し、最後に「こんな偶然の再会がある事に驚きました」と心境をつづった。