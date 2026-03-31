料理研究家・桜井奈々、予定変更で向かった桜の名所を絶賛「枝垂れ桜がとにかく圧巻！」

料理研究家の桜井奈々が30日に自身のアメブロを更新。義母と桜の名所を訪れたことや、帰省先での食事についてつづった。

この日、桜井は「今日は滋賀で桜満喫予定でしたが」と明かすも「滋賀、、全く咲いていなく あきらめて大津よりの京都へ」と予定を変更したことを報告。「今日はお義母さんと一緒に」と義母と京都の世界遺産・醍醐寺を訪れたことを明かし「予想以上に、、期待以上に、、凄かった！！！豊臣秀吉が花見をしたとことして有名です。わたしは今日知りました」とお茶目につづった。

続けて「境内には約700本の桜 枝垂れ桜がとにかく圧巻！」と感動した様子でコメント。「予定変更で、、結果大正解！桜も満開！！！！風が吹くと桜が舞い散り美しいのなんの」とつづりつつ、満開の桜の写真を複数枚公開した。

同日に更新したブログでは、巨大な寿司の写真を公開。「運ばれてきて笑いが出た。いや笑うわ。これ。すごっ」と驚いた様子でコメントし「京都の友人ファミリーといつもの喜楽！！」と寿司屋を訪れたことを明かした。

最後に「今回の帰省はほぼ毎日大好きな人たちとごはん食べているので楽しさ3倍 ありがたや、ありがたや」とつづった。