ダンス＆ボーカルグループ「ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ」のメンバーで、療養していた川村壱馬が活動を再開することが３１日、所属事務所の公式サイトで発表された。

「ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ 川村壱馬の今後の活動について」と題し、「２０２５年１１月より活動を休止し、治療および療養に専念しておりました川村壱馬ですが、医師の判断を踏まえ、本人の体調を慎重に確認しながら関係各所と協議を重ねた結果、段階的に活動を再開することとなりましたので、お知らせいたします」と報告。

「これに伴い、２０２６年５月１３日（水） 開催の『ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２６ “（Ｒ）ＭＰＧ”』大阪公演よりライブに出演する予定です」と伝えた。

「活動休止期間中は、応援してくださっている皆さま、ならびに関係者の皆さまに、多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたこと、改めて心よりお詫び申し上げます。また、温かく見守り、支えていただきましたことに、深く感謝申し上げます」とし、「弊社といたしましては、今後も本人の体調を最優先に、メンバーおよびスタッフ一同、サポートしてまいります。皆さまにおかれましても温かく見守っていただけますと幸いです。今後とも、ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥならびに川村壱馬への変わらぬご声援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」とつづった。

川村は昨年１１月に活動休止を発表。属事務所は「先週、ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥメンバーの川村壱馬に精神面の不調が確認され、医師の診察を受けました。その結果、心身の回復を最優先し、治療と療養に専念する必要があると診断されました。これを受け、当面の間活動を休止することとなりました」と説明していた。