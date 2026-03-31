フィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）に出場した「うたまさ」ことアイスダンスの吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）が３１日、関西国際空港に帰国した。

リズムダンス（ＲＤ）で自己ベストを更新して初のフリーに挑み、１９位。吉田は「ＲＤは目標にしていた７０点台と、フリー進出を今回できたのでそこは良かった」と話し、森田は「でもまだまだ、たくさん伸びしろがあると思う。収穫も得られたので来シーズン以降にしっかりと生かしたい」と息ぴったりで振り返った。

初出場した２月のミラノ・コルティナ五輪では、団体でＲＤ、フリーダンスに出場して日本の銀メダル獲得に貢献。熱演で男子の鍵山優真、女子の坂本花織を号泣させるなど日本チームの士気を高めていた。

今回、坂本は引退試合として出場し２年ぶり４度目Ｖの有終の美を飾った。間近で見守った吉田は「あの最後の姿を間近で応援することができて本当に良かったなと思います」とかみしめ、森田も「ずっと世界の最前線で戦っている選手。オフアイスの時も本当にすばらしい方。見習って、自分たちのスケートにもっともっと良い影響が出せるように頑張っていきたい」と決意。刺激を受け「うたまさ」はまだまだ成長する。