“Fカップのマシュマロボディ”西野夢菜、雨夜のシナリオを熱演 『SPA!』妄想デート企画
グラビアアイドルの西野夢菜が、3月31日発売の『週刊SPA!』（4月7・14日合併号）の人気企画「このあと、どうする？」に登場し、印象的なシチュエーションを演じている。
【写真】スラリと長い美脚がチャームポイントのレースアンバサダー阿澄音々
同企画は“妄想デート撮”として人気を集める連載の第79弾。今回はお笑いコンビ・トレンディエンジェルのたかしがシナリオを手がけ、「雨の夜、突然家に現れた元カノの妹」という設定で物語が展開される。ずぶ濡れの彼女をきっかけに距離が縮まっていくという、緊張感と親密さが交錯するストーリーが描かれる。
その役どころを担う西野は、2001年茨城県生まれ。2022年にグラビアデビューし、Fカップの存在感あるスタイルを武器に各誌の表紙を飾ってきた。近年はポーカー好きタレントとしても話題を集め、多方面で活躍している。
誌面では、シナリオに沿った繊細な表情の変化や距離感の演出を通じて、グラビアとは異なる物語性のある魅力を提示。雨音が響く静かな空気の中で揺れ動く感情を体現している。
同号には白間美瑠、和泉芳怜、阿澄音々らも登場し、多彩な企画で構成された内容となっている。
【写真】スラリと長い美脚がチャームポイントのレースアンバサダー阿澄音々
同企画は“妄想デート撮”として人気を集める連載の第79弾。今回はお笑いコンビ・トレンディエンジェルのたかしがシナリオを手がけ、「雨の夜、突然家に現れた元カノの妹」という設定で物語が展開される。ずぶ濡れの彼女をきっかけに距離が縮まっていくという、緊張感と親密さが交錯するストーリーが描かれる。
誌面では、シナリオに沿った繊細な表情の変化や距離感の演出を通じて、グラビアとは異なる物語性のある魅力を提示。雨音が響く静かな空気の中で揺れ動く感情を体現している。
同号には白間美瑠、和泉芳怜、阿澄音々らも登場し、多彩な企画で構成された内容となっている。