吉本新喜劇GMの間寛平（76）と“可愛すぎる新喜劇女優”の小寺真理（34）が「阪神競馬場 春のG1 PR大使」に選ばれ31日、大阪市内で就任式が行われた。

兵庫県宝塚市在住の寛平は「阪神競馬場は家が近所なんで、休みの日は走りに行ったり…。競馬好きな芸人よりボクが一番行ってると思います」とPR。「阪神競馬場はめちゃめちゃキレイです。ボクの庭みたいなモン。警備員のおっちゃんとも友だちになってますから。走り方でおっちゃんはボクやって分かるらしい」などと“競馬場愛”が止まらなかった。

小寺は「島田一の介師匠から“女の子（牝馬）が走るのあるけど、一緒に行こうか？”と誘われたんですけど、今は女の子だけでも行けるんで、師匠とは行きません。私は1人か女の子の友だちと行きたいと思います」と、なぜかそこに不在の島田を振ってアピールした。

この日、自慢の足を強調するミニスタイルで登場した小寺に、寛平が「アンタは逃げ馬タイプやね。細い割に、いいふくらはぎしてます」と太鼓判。小寺も「そうです！私、短距離走早いんで。いつか寛平マラソンにも出させてください」と直談判していた。