昨年１１月から精神面の不調で休養していたダンス＆ボーカルグループ「ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ」の川村壱馬（２９）が１日、段階的に活動を再開することが分かった。この日、所属するＬＤＨ ＪＡＰＡＮの公式サイトで発表された。

同サイトは「２０２５年１１月より活動を休止し、治療および療養に専念しておりました川村壱馬ですが、医師の判断を踏まえ、本人の体調を慎重に確認しながら関係各所と協議を重ねた結果、段階的に活動を再開することとなりましたので、お知らせいたします」と報告。５月１３日の同グループツアー大阪公演からライブに出演する予定と伝えた。

ＬＤＨ ＪＡＰＡＮは「活動休止期間中は、応援してくださっている皆さま、ならびに関係者の皆さまに、多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたこと、改めて心よりお詫び申し上げます」とし、「また、温かく見守り、支えていただきましたことに、深く感謝申し上げます」と記した。

今後については「弊社といたしましては、今後も本人の体調を最優先に、メンバーおよびスタッフ一同、サポートしてまいります」と報告。「皆さまにおかれましても温かく見守っていただけますと幸いです」とお願いした。

川村は昨年１１月、精神面の不調が確認され、医師の診察を受けた結果、心身の回復を最優先し、治療と療養に専念する必要があると診断された。当面の間活動を休止することを発表していた。