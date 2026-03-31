セブン-イレブンとUCCが共同開発　「セブンカフェ 水素焙煎コーヒー」にアイスが登場

株式会社セブン‐イレブン・ジャパンは、UCC上島珈琲株式会社と共同開発した「セブンカフェ 水素焙煎コーヒー アイス R」を、2026年4月7日（火）から全国のセブン-イレブンで順次発売する。

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水素焙煎コーヒーは、焙煎工程で二酸化炭素（CO2）を排出しない技術を用いた革新的な商品。UCCが世界で初めて量産化に成功した「大型水素焙煎機」を使用している。

セブン‐イレブンでは、2025年10月にホット商品を販売済みで、今回、アイスが新たなに加わった。飲みごたえのあるコクがありながらも、すっきりとしたクリアな味わいが特徴の一杯で、コーヒーの苦手な利用者でも飲みやすいという。

〈セブンカフェ 水素焙煎コーヒー アイス R〉

・価格

156円（税込168.48円）

・発売日

4月7日（火）〜順次

・販売エリア

全国

「セブンカフェ 水素焙煎コーヒー ホット」の華やかな香りとフルーティーでまろやかな酸味はそのままに、アイスコーヒーとして満足感のある味わいに仕上げた。水素焙煎特有のきめ細かな温度調整により、雑味が少なく、まろやかさがありながらもクリアな飲み口となっている。

【セブンカフェ 水素焙煎コーヒー ホット R】※発売中

・価格

149円（税込160.92円）

・販売エリア

全国

※店舗によって価格が異なる場合がある

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もある

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がある