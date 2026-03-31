“ネットの高校”N高グループ、1万人超が卒業 「特別表彰生徒」に目覚ましい経歴者ずらり【一覧】
角川ドワンゴ学園は、大阪市内で3月25日に『令和七年度 N高等学校・S高等学校・R高等学校、N中等部合同卒業式』を挙行し、在学中に目覚ましい活動や成果を収めた生徒を特別表彰した。
N高グループはインターネットと通信制高校の制度を活用した “ネットの高校”。今年度はN高・S高・R高ら1万1141人、N中等部から635人、あわせて1万1776人が卒業・修了を迎え、大阪の会場やオンラインで式を迎えた。毎年異なる地域の都市で卒業式を実施しており、今年度は「大阪・関西万博」で活気づく大阪が舞台となった。サプライズゲストで霜降り明星・粗品、NMB48が登場したほか、著名人らが祝福のメッセージを寄せた。
特別表彰では、卒業生・修了生の中から25人が選出され、会場ではこのうち17人にトロフィーが授与された。
フィナーレは、生徒たちが「校歌メドレー」を披露。N高、N中スクールソングの「代数Nの方程式」、S高校歌「夢で描けば」、そしてN高グループ校歌「幾千のつばさ」の3曲を斉唱した。
【特別表彰生徒】
・S高等学校 園部八奏さん／テニス選手 2025 全豪オープン ジュニア 優勝
・S高等学校 田畑遼さん／テニス選手 2025 全仏オープンジュニア 4位
・N高等学校 ニコルズ皇吏さん／スキー選手 2025 オーストラリア&ニュージーランドカップ ビッグエア 優勝
・S高等学校 中原旺助さん／スキー選手 2025年 FISフリースタイルスキージュニア世界選手権 モーグル優勝
・N高等学校 池田美来さん／サーフィン選手 史上最年少（11歳8ヶ月）でプロ資格取得
・S高等学校 菅原芽依さん／スケートボード選手 2024年 スケートボード・パーク世界選手権 ドバイ 9位
・S高等学校 山口千弘さん／柔道選手 2025年 グランドスラム・タシケント 2位
・N高等学校 與儀想さん／ダンサー 2025年日本国際博覧会開会式パフォーマンスプログラム「鼓動」出演
・N高等学校 福田莉々歌さん／バイオリニスト 2023年 Gold international Classical Music competition Category5 第1位
・S高等学校 油谷駿杜さん／工場向けソリューションを提供するサービスを高1で法人化 起業部に所属し、2つ目の会社を設立
・N高等学校 表悠斗さん／プロ棋士 第4回ディスカバリー杯 優勝
・N高等学校 関山穂香さん／プロ棋士 日本棋院、関西棋院史上初の親子五代プロ囲碁棋士
・N高等学校 福田健心さん／第49回小泉信三賞 全国高校生小論文コンテスト 最優秀賞
・N高等学校 大杉優宙さん 第三期生徒会長として数々のメディアに出演
・N高等学校 高澤陽奈さん／熱気球同好会の立ち上げ 自由すぎる研究expo2025 金賞
・N高等学校 中川茉莉花さん／熱気球同好会の立ち上げ 自由すぎる研究expo2025 金賞
・N高等学校 服部将昌さん／政治部5期、6期生 学生団体の設立・運営も主導し数々のメディアに出演
・N高等学校 大野紘基さん／eスポーツ部強化選手としてプロチームにも所属 2024年STAGE:0 LoL部門 3位
・N高等学校 本橋勇希さん／U18全日本中高ロケットリーグ選手権大会 2連覇
・N高等学校 石田崚太さん／eスポーツプロチームに所属 2023年 FNCS 2023 Global Championship 第5位（アジア最高位）
・S高等学校 山口来夢さん／eスポーツ部強化選手 2025年全日本高校eスポーツ選手権 優勝・MVP獲得
・N中等部 水野舞さん／会社を立ち上げ代表取締役として活動 イヤリング「マイヤリング」を開発・特許取得
・N中等部 柴紡希さん／日経EXPOフォーラム「Z世代と考える未来社会」未来共創セッション「万博beyond 若者世代 が描く万博後の未来社会」に登壇。
・N中等部 3peaceさん／eスポーツプロチームに所属 2026年 FNCS DIV1 決勝3位
・N中等部 西脇美結さん／テニス選手 2025 関西ジュニアテニス選手権 優勝
N高グループはインターネットと通信制高校の制度を活用した “ネットの高校”。今年度はN高・S高・R高ら1万1141人、N中等部から635人、あわせて1万1776人が卒業・修了を迎え、大阪の会場やオンラインで式を迎えた。毎年異なる地域の都市で卒業式を実施しており、今年度は「大阪・関西万博」で活気づく大阪が舞台となった。サプライズゲストで霜降り明星・粗品、NMB48が登場したほか、著名人らが祝福のメッセージを寄せた。
フィナーレは、生徒たちが「校歌メドレー」を披露。N高、N中スクールソングの「代数Nの方程式」、S高校歌「夢で描けば」、そしてN高グループ校歌「幾千のつばさ」の3曲を斉唱した。
【特別表彰生徒】
・S高等学校 園部八奏さん／テニス選手 2025 全豪オープン ジュニア 優勝
・S高等学校 田畑遼さん／テニス選手 2025 全仏オープンジュニア 4位
・N高等学校 ニコルズ皇吏さん／スキー選手 2025 オーストラリア&ニュージーランドカップ ビッグエア 優勝
・S高等学校 中原旺助さん／スキー選手 2025年 FISフリースタイルスキージュニア世界選手権 モーグル優勝
・N高等学校 池田美来さん／サーフィン選手 史上最年少（11歳8ヶ月）でプロ資格取得
・S高等学校 菅原芽依さん／スケートボード選手 2024年 スケートボード・パーク世界選手権 ドバイ 9位
・S高等学校 山口千弘さん／柔道選手 2025年 グランドスラム・タシケント 2位
・N高等学校 與儀想さん／ダンサー 2025年日本国際博覧会開会式パフォーマンスプログラム「鼓動」出演
・N高等学校 福田莉々歌さん／バイオリニスト 2023年 Gold international Classical Music competition Category5 第1位
・S高等学校 油谷駿杜さん／工場向けソリューションを提供するサービスを高1で法人化 起業部に所属し、2つ目の会社を設立
・N高等学校 表悠斗さん／プロ棋士 第4回ディスカバリー杯 優勝
・N高等学校 関山穂香さん／プロ棋士 日本棋院、関西棋院史上初の親子五代プロ囲碁棋士
・N高等学校 福田健心さん／第49回小泉信三賞 全国高校生小論文コンテスト 最優秀賞
・N高等学校 大杉優宙さん 第三期生徒会長として数々のメディアに出演
・N高等学校 高澤陽奈さん／熱気球同好会の立ち上げ 自由すぎる研究expo2025 金賞
・N高等学校 中川茉莉花さん／熱気球同好会の立ち上げ 自由すぎる研究expo2025 金賞
・N高等学校 服部将昌さん／政治部5期、6期生 学生団体の設立・運営も主導し数々のメディアに出演
・N高等学校 大野紘基さん／eスポーツ部強化選手としてプロチームにも所属 2024年STAGE:0 LoL部門 3位
・N高等学校 本橋勇希さん／U18全日本中高ロケットリーグ選手権大会 2連覇
・N高等学校 石田崚太さん／eスポーツプロチームに所属 2023年 FNCS 2023 Global Championship 第5位（アジア最高位）
・S高等学校 山口来夢さん／eスポーツ部強化選手 2025年全日本高校eスポーツ選手権 優勝・MVP獲得
・N中等部 水野舞さん／会社を立ち上げ代表取締役として活動 イヤリング「マイヤリング」を開発・特許取得
・N中等部 柴紡希さん／日経EXPOフォーラム「Z世代と考える未来社会」未来共創セッション「万博beyond 若者世代 が描く万博後の未来社会」に登壇。
・N中等部 3peaceさん／eスポーツプロチームに所属 2026年 FNCS DIV1 決勝3位
・N中等部 西脇美結さん／テニス選手 2025 関西ジュニアテニス選手権 優勝