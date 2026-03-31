“正統派グラビアクイーン”和泉芳怜「美女地図」に登場 魅惑する可憐な曲線美
俳優でグラビアでも活躍する和泉芳怜が、3月31日発売の『週刊SPA!』（4月7・14日合併号）の人気企画「美女地図」に登場し、春らしい柔らかな魅力を披露している。
【写真】スラリと長い美脚がチャームポイントのレースアンバサダー阿澄音々
和泉は2004年、神奈川県生まれ。2021年に「ミスマガジン2021」グランプリを獲得し、以降は正統派グラビアクイーンとして注目を集めてきた。現在は俳優としても活動の幅を広げている。
誌面では、春の陽気な日差しに包まれたシチュエーションの中、自然体の表情としなやかなボディラインを披露。可憐さと大人びた雰囲気が共存する、現在の魅力が切り取られている。
趣味は漫画やアニメ、ゲームで、特技は指でのダンスやビニール袋を高速でめくることというユニークな一面も持つ和泉。多彩な個性と存在感で、グラビアと演技の両面から注目を集め続けている。
同号には白間美瑠、西野夢菜、阿澄音々らも登場し、幅広いラインアップで構成されている。
【写真】スラリと長い美脚がチャームポイントのレースアンバサダー阿澄音々
和泉は2004年、神奈川県生まれ。2021年に「ミスマガジン2021」グランプリを獲得し、以降は正統派グラビアクイーンとして注目を集めてきた。現在は俳優としても活動の幅を広げている。
誌面では、春の陽気な日差しに包まれたシチュエーションの中、自然体の表情としなやかなボディラインを披露。可憐さと大人びた雰囲気が共存する、現在の魅力が切り取られている。
趣味は漫画やアニメ、ゲームで、特技は指でのダンスやビニール袋を高速でめくることというユニークな一面も持つ和泉。多彩な個性と存在感で、グラビアと演技の両面から注目を集め続けている。
同号には白間美瑠、西野夢菜、阿澄音々らも登場し、幅広いラインアップで構成されている。