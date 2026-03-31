お笑いコンビ「オリエンタルラジオ」の藤森慎吾（43）が30日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）にゲスト出演。コンビとして一番意識していたコンビを明かした。

この日はテレビプロデューサーの佐久間宣行氏とともに出演。ママ・MEGUMIとともにトークを繰り広げた。

芸歴22年でありながら、佐久間氏との絡みは「数えるばかり」しかないという藤森。佐久間氏は「藤森くんだけで来てもらったことあるけど、あっちゃん（中田敦彦）と来た時は、やっぱりあっちゃんが、だいたい俺の番組で言うと、オードリーとかがいるわけですけど、オードリーを自分の思想に巻き込みたい感じが（強かった）」と指摘した。

これに、藤森は「一番意識していたので、オードリーさん。5年先輩ですけど」と告白。「やっぱり何かあるたびに、オードリーさん、若林さんっていうのは、よくあっちゃんも僕に話をしてくれていたんで。だから、『あちこち（オードリー）』とか出る時も、やっぱりあっちゃんは本当に戦闘モード（だった）」と明かした。

MEGUMIが「あの番組、そうなりますよね」と納得すると、藤森は「それを佐久間さんがまた面白がるから、本当に俺、蚊帳の外」と自虐した。