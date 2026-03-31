「もっとあっちで泳ぎなさいよ」



【写真】エサを見つけると、集まってきます

こんなひと言とともに投稿されたのは、金魚たちが水槽内の一角に縦に整列し、こちらをじっ、と凝視しつつ泳いでいる写真。「X」で注目を集めました。丸々したフォルムといい、つぶらな瞳といいなんだかとてもユーモラスで可愛らしいですね。



「お団子みたいですねー」

「金魚トーテムポール」

「金魚ってニンゲンのこと観察してきますよね」



一列に並んだ金魚たちに様々な声が届いています。



投稿したのは、金魚たちの飼い主である「鼓太郎」（@kotakotaurotako）さん。撮影時のことをお聞きしました。



おかわりアピール！

――なぜ金魚たちは縦に整列を？



こちらを見ながらエサちょうだいとアピールする動作で、自然に並んでいる感じです。



――「もっとあっちで泳ぎなさいよ」とのことですが、この姿をごらんになった感想は？



ある程度エサやりが終わってもおかわり欲しさに追いかけてくるのが可愛いですね。しかし、エサのあげすぎは体調を崩してしまうので注意が必要です。



――この後はどうなったのでしょうか？



水槽から離れれば普通に戻ります。



金魚の可愛さを知って貰えると嬉しい

記事執筆時点で「15万件」もの「いいね」が本投稿についたことについて鼓太郎さんは「沢山の方に金魚の可愛いさ、癒やし、アクアリウムの楽しさを知ってもらえると嬉しいです」と話しています。



（まいどなニュース特約・山本 明）