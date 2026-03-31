「親友に会えなさすぎて焦れた犬が『匂いで親友の家特定して玄関前で待ち続ける』……という荒技を編み出して、ついに今日報われたんだけど人間は非常に気まずい。気まずすぎる」



【写真】感動の再会を果たした犬と犬…抱き合ってます

投稿されたのは、熱い抱擁を交わす2匹の犬さんたちのツーショットです。左に写っているビションフリーゼの「パポ」くんは、ミニチュアシュナウザーの親友と久々の再会を果たし、喜んでいる様子が伝わってきます。感動の再会を果たした犬さんたちを、微笑ましく見守る人たちからの暖かい声が相次ぎました。



「ほぼほぼ親友犬のストーカーになってますね。かわいい」

「警察犬になりましょう」

「人間側は気まずいけど、ワンちゃん的には大成功ですね」

「犬はこれくらいでいい。そのためなら自分は喜んで受け入れるw」



親友に会いたい一心で匂いを頼りに家まで突き止めてしまうとは、愛情の深さと犬の嗅覚の鋭さに驚かされます。飼い主さんにとっては思わぬ展開だったようですが、パポくんの気持ちを思えばその行動力には思わず笑みがこぼれます。



コメントでもそのひたむきな行動を微笑ましく見守る声とともに、「警察犬になれる」とその才能を評価する声も飛び出しました。



飼い主の「形が定まらない犬」（@papoter_dog）さんにこの再会に至るまでのお話や、2匹の出会いのきっかけなどをお聞きしました。



ーーパポくんはこの時、親友とどれくらい会えていなかったのでしょうか？



「2月は1ヶ月間ほとんど会えませんでした。冬の朝が寒すぎたり暗すぎたりしましたし、お互いの犬の健康状況もあって、時間やコースが少しずつズレていたようです」



ーー再会を果たした瞬間、2匹はどんなリアクションを見せていたでしょうか？



「お互い走り寄ってからひしっと抱きついてました。そのあとは楽しそうにワンプロしてました」



ーーこの2匹が初めて出会ったきっかけは？



「うちの犬はワンプロが大好きなのですが、『ワンプロが大好き！』って子は意外と少なくてワンプロ好き同士でもリズムが違ったりもあるようで……。そんな中、朝の散歩で出会えた彼は『ベストワンプロフレンド』という感じで、かなり息が合うようです。以来、お互いなるべく時間を合わせてほぼ毎朝会えるよう調整していました」



ーーパポくんはどんなワンちゃん？



「子犬の頃から犬のお友達と遊ぶのが大好きな子でしたが、最近は近隣のみなさまが甘やかしてくれるので、人間にもすぐ『オヤツくれよー』と寄っていくようになりました。現金なやつです」



ーーどんなワンちゃんに成長してほしいですか？



「大人になると仲良かった子とも不仲になるパターンがあると聞くのですが、できれば末長く友達と仲良くできる子でいてほしいですね」



人間も犬も関係なく、そのフレンドリーな性格から皆を喜ばせるのが得意なパポくん。飼い主さんの願い通り、これからも親友と仲良く元気に過ごしてほしいですね。



飼い主さんから「昔絵でバズった母が4月に個展をやります！」と一言いただきました。お母様のInstagramのアカウントには犬の絵をはじめ、かわいらしい作品が多数投稿されています！



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・行橋 友）