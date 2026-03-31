■「広く雨 西日本では大雨も このあと関東も雨風ピークか」

31日(火)は沖縄・九州から東北の広い範囲で雨が降り、西日本では大雨となった所もありました。

明け方〜朝にかけては、徳島県の美波町日和佐で1時間に79.0ミリ（3月として1位）、徳島県の海陽で1時間に62.0ミリ（3月として1位）、宮崎県の日南市油津と高知県の室戸市佐喜浜で1時間に59.0ミリの非常に激しい雨を観測しました。※非常に激しい雨とは、イメージとして“滝のように降る”雨です。

昼過ぎ現在は、静岡県周辺で特に雨脚が強まっています。

このあと、雨の原因となっている前線を伴った低気圧は、夜には東北付近へ進む予想です。

このあとは東日本から東北で雨・風のピークとなるでしょう。東海は夕方にかけて発達した雨雲がかかりやすく、総雨量が多くなるおそれがあります。

関東南部は昼過ぎ〜夕方にかけて、断続的に本降りの雨が降るでしょう。南風も強まり、沿岸部は横殴りの雨となりそうです。

■「広く強風注意報 福島県には暴風警報も 日本海側は南風でフェーン」

31日(火)は全国的に風が強まっていて、15時現在は東北から九州・沖縄の広い範囲に強風注意報が、福島県の浜通りには暴風警報が発表されています。

明け方〜朝にかけては、高知県の室戸岬で29.9メートル（南南東）、富山県の富山市八尾で28.8メートル（南南東）、兵庫県の洲本で27.6メートル（南南東）の最大瞬間風速を観測しました。

強い南風で日本海側ではフェーン現象が発生し、鳥取県の大山町塩津では朝8時44分に25.6℃を観測するなど、午前中に25℃を超えた所がありました。

ただ、低気圧や前線が通過した後は、北寄りの風に変わり、気温がガクッと下がりそうです。昼間23.5℃まで上がった鳥取では、夕方には15℃を下回る予想です。気温の変化にお気をつけください。

■「雨でも気温上昇 夜まで暖かいのはどこ？」

31日(火)は日差しが少なくても気温が上がりました。西日本中心に、今年一番気温が上がった所もありました。

日本海側では強い南風によるフェーン現象で、午前中に25℃以上の夏日となった所もありました。しかし日本海側は既に北寄りの風に変わり、気温が下がってきています。午前中とは体感の気温が大きく変わっていますので、お気をつけください。

一方、東京は15時現在、15℃くらいで、暖かさはありませんが、雨上がりで南風が強まる夕方以降に、むしろ気温が上がりそうです。

【きょう31日(火)の最高気温】

15時まで（）内は季節感

札幌 12.2℃（4月中旬）

青森 9.0℃（3月下旬）

仙台 12.7℃（3月下旬）

新潟 15.2℃（4月中旬）

東京 18.0℃（4月上旬）

※未明に観測 名古屋 18.4℃（4月上旬）

大阪 25.0℃（5月中旬）

★今年一番 広島 23.9℃（5月中旬）

★今年一番 高知 23.5℃（5月上旬）

★今年一番 福岡 21.2℃（4月下旬）

全国で一番気温が上がったのは、徳島県の美馬市穴吹で、29.3℃を観測しています。その他、徳島で28.0℃、岡山で26.7℃、大分で25.5℃、大阪や高松で25.0℃など、各地で夏日となりました。

■「さくら咲き進む…」

31日(火)は雨でも気温が上がり、奈良・福井・高知・鳥取でさくらの満開の発表がありました。また、新潟と仙台、長野ではさくらの開花の発表がありました。

【さくらの満開日】

奈良（昨年より4日早く、平年より4日早い）

福井（昨年より9日早く、平年より7日早い）

高知（昨年より3日遅く、平年より1日遅い）

鳥取（昨年より4日早く、平年より5日早い）

【さくらの開花日】

仙台（昨年より4日早く、平年よい8日早い）

新潟（昨年より6日早く、平年より8日早い）

長野（昨年より8日早く、平年より11日早い）

なお、仙台と新潟では4月4日に、長野では5日に満開となる予想です。平年と比べてかなり早くに見頃となりそうですので、お花見の計画は早めに立てておくとよさそうです。