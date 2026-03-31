フィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）で２大会連続表彰台となる銀メダルを獲得した千葉百音（木下グループ）らが３１日、関西国際空港着の航空便で帰国した。初出場した２月のミラノ・コルティナ五輪では４位であと一歩、表彰台に届かなかったが「五輪から１か月、しっかり練習を積んだ。不安な部分も多かったんですけど、こうして最後、結果としてつなげられて良かったです」と笑顔で話した。

フリーは「ロミオとジュリエット」。冒頭の３回転フリップ―３回転トウループの連続ジャンプを鮮やかに決めると、３回転ループ、３回転サルコーなどを次々に降りた。その後ジャンプのミスもわずかに抑え、演技後は力を出し尽くしたような表情でフィニッシュした。

今回、坂本花織（シスメックス）が引退試合で２年ぶり４度目の優勝。先輩の輝かしい姿に「やっぱり最後まで全速力で駆け抜けられる競技生活が理想型だなと思います」と尊敬のまなざしを向ける。現地では坂本の引退パーティーも開いたと言い「かおちゃんにサプライズで、部屋を飾り付けして、目隠しして『おめでとう』ってやりました」と盛大に送り出した。

坂本が引退するが、層の厚い日本女子は今後も安泰だ。「私もエースの一人になれるように。今のままではまだ実力が足りないという事も自覚しています。とにかく頑張りたいと思います」と言葉に力を込め「技術面だけではなく、表現力も挑戦してさらに幅を広げていきたい」とまだまだ成長していく。

千葉は今季、五輪初出場。自己ベストを更新しながら４位と表彰台をわずかに逃していた。「集大成の『ラストダンス』と『ロミジュリ』をやりきる、出し切る」と臨んだ世界選手権では、ＳＰ、フリーともに自己ベストを更新。今季最後の試合で力を見せつけた。