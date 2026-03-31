元日本代表の稲本潤一さんと李忠成さんは３１日、都内で「エミレーツＦＡカップ」のオフィシャルトロフィーツアーイベント「エミレーツＦＡカップとＪＦＡ天皇杯特別トークセッション」に出演した。

ともに現役時代はイングランドでプレー経験のある２人。１日未明にロンドン・ウェンブリースタジアムで行われる森保ジャパン対イングランド代表との試合に稲本さんは「どれだけ日本ができるか。スコットランド戦は良い試合しているのでその流れもある。おそらく仮想オランダになると思うので、前回の試合は点取った後に初めて見るようなシステムをやったので森保さんの采配が気になる」と語り、李さんは「全世界が注目している。日本代表の強さを示してほしい」と背中を押した。

また代表ウィークが明けると、来月４日にはＦＡ杯準々決勝で李さんが所属したサウサンプトンがホームでアーセナルを迎え撃つ。稲本さんは「２―０でアーセナル」、李さんは「１―０でサウサンプトン」とスコアを予想。稲本さんは「カラバオ杯で３冠を逃し取りたい思いは大きい。ガチのメンバーで行くと思いますし、油断はない」分析。李さんは「田舎でコンパクトなスタジアムと地元の人たちの喜ぶ顔が目に浮かぶ。お祭り騒ぎでアーセナルを迎えると思うので勝ってほしい」と待ち望んだ。