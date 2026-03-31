「総務省統計局」を名乗る巧妙な詐欺メール--あなたのもとにも届いていませんか？

MBCラジオ「たんぽぽ倶楽部」のパーソナリティー・宮原恵津子さんのもとに届いた1通のメール。送り主の欄には「総務省統計局」、件名には「確認対象 生活費増加に伴う支援検討について」と記されていました。

年度末の慌ただしい時期に届いたそのメール。日本語も自然で、記載された住所や電話番号まで実在の総務省と一致していたといいます。しかし結論から言えば、これは詐欺メールでした。

その見抜き方と注意すべきポイントです。

「生活費が困っていることが国にバレたのかと、本気で考えてしまいました」

事の発端は、宮原さんのもとに届いた1通のメールでした。

「送り主が総務省統計局となっていて、件名には『確認対象 生活費増加に伴う支援検討について』と書いてありました。すごくかしこまった内容で、時期も時期だし、確認対象に自分がなっているんだと。生活費が困っていることが国にバレたのかと、本気で考えてしまいました」

宮原さんはそう振り返ります。

本文には「生活費増加に関する基礎調査のご案内」「令和8年」といった文言が並び、記載されている住所や電話番号も、実際の総務省のものと一致していました。

実際の詐欺メールの全文は以下の画像のとおりです。

日本語の文章にも不自然さはなく、一見しただけでは偽物と見抜くことが非常に難しい内容だったのです。

「昨日来たメールアドレスと今日来たメールアドレスが違っていた」

しかし宮原さんは、すぐにはメールを信じませんでした。

「昨日も同じようなメールが来たんですが、こういうのはちょっと待ったほうがいいと思って様子を見ていたんです。そうしたら今日も届いた。3月中に答えなきゃいけないのかなと思いつつも、よく見たら昨日来たメールアドレスと今日来たメールアドレスが違っていたんです」

送り主の名前は「総務省統計局」と表示されていても、実際のメールアドレスは全く関係のないもの。しかも日によって異なるアドレスから送られてきていたことが、宮原さんが詐欺を見抜く決め手となりました。

宮原さんから相談を受けたMBCデジタルメディア部の白坂麻生さんは、宮原さんの対応を「さすがです」と評価しつつ、こう解説します。

「以前であれば、おかしな日本語や、住所・電話番号の違いで偽物だと見分けられました。しかし今は生成AIで文章を作成できますし、実際に日本人が関わって文章を修正しているケースもあります。完璧な偽物のメールを作ることが、今はもうできてしまっているんです」

「公的機関からの大切なお知らせは、メールでは届かない」

実は、総務省統計局の公式ホームページには、すでにこうした不審メールへの注意喚起が掲載されています。ページの一番上に「総務省統計局を装った不審メールにご注意ください」という案内があり、クリックするとPDFで詳細な注意喚起文書を確認できるようになっています。

宮原さんは住所と電話番号の確認までは行っていたものの、この注意喚起の存在には気づいていなかったといいます。

白坂さんはここで、最も重要なポイントを強調しました。

「公的機関からの現金給付やギフトカードの送付といった大切なお知らせは、はがきで届くのが基本です。メールで届いたり、個別に電話がかかってきたりすることは、基本的にありません」

実際に、鹿児島市では物価高騰対策のお知らせがはがきで届いており、そのはがきの中にも「給付金があるからATMに行ってください、というのは詐欺です」という注意書きが記載されているとのことです。

「年度末の慌ただしさこそ、あちらの狙い目」

この時期に詐欺メールが横行する背景には、年度末・年度始めという時期的な要因があります。

新年度に向けたさまざまな公的手続きが行われるタイミングであること。物価高騰対策として、実際に自治体からのお知らせが届いている時期であること。そして「生活費増加」「物価上昇」といったワードが、誰にとっても身近で切実なものであること。

白坂さんはこう指摘します。

「バタバタしている隙を狙ってきます。皆さんに当てはまるワードを使ってくるので、信じてしまいがちなんです。年度末の慌ただしさこそ、あちらにとっての狙い目なんです」

では、こうした巧妙な詐欺メールから身を守るために、何を心がければよいのでしょうか。

白坂さんは、確認のステップを一つ一つ踏むことが大切だと話します。まず、公的機関からの重要な連絡がメールや電話で届くことは基本的にないと認識しておくこと。そのうえで、もし疑わしいメールが届いた場合には、公式ホームページを確認して注意喚起が出ていないかをチェックすること。記載されている住所や電話番号が本物かどうかを照合すること。送信元のメールアドレスが公式のものかどうかを確かめること。

こうした確認を一つ一つ丁寧に行うことで、「やっぱりこれは偽物だった」と気づくことができるのです。

宮原さんは最後にこう呼びかけました。

「私と同じようなメール、多くの方に届いていると思います。気をつけてください」

注意喚起が総務省から公式に行われているほど広がっているこの詐欺メール。慌ただしい日々の中でも、「おかしいな」と立ち止まる一瞬の判断が大切です。

（この記事はMBCラジオ「えっちゃんのたんぽぽ倶楽部」2026年3月31日放送『デジナビ』のコーナーを再編集したものです）

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