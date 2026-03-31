京都を拠点とする女性アイドルグループ「June bride（ハートマーク）〜6月の花嫁〜」（ジュンブラ）のメンバー・清宮羽花さんが2026年3月30日、約2週間前からプロデューサーと連絡が取れない状況になったとXで報告し、驚きが広がっている。

「プロデューサーが約2週間前に緊急搬送されて以降...」

ジュンブラは花嫁＆ウェディングをコンセプトとし、25年6月にデビューした「ご当地アイドル」だ。各所でライブを開催しているほか、京都府などが後援する「京都eスポーツ振興事業2025」でオフィシャル応援サポーターに起用されるなど、活動の幅を広げている。現メンバーは2人体制（清宮さん、甘愛ゆいさん）で、26年2月には最新曲「Gerbera」をリリースしたばかり。

アイドル活動をめぐっては、清宮さんが3月30日に、

「プロデューサーが約2週間前に緊急搬送されて以降、連絡が取れない状況となっております。そのため、今後のライブ予定につきましても、現時点では目処が立っておりません」

とトラブルを明かした。また、

「公式XのDMも使用できない状況のため、関係者の皆様にはご不便・ご迷惑をおかけしておりますこと、心よりお詫び申し上げます」

と謝罪し、関係者らに「何かございましたら清宮羽花のDMまでご連絡いただけますと幸いです」と呼びかけた。「今後の状況につきましては、分かり次第ご報告いたします」ともいう。引用リポストで、メンバーの甘愛さんも「ご一読お願いします」と反応した。

「運営の所在」は確認が取れたと報告も

投稿を受けて、Xでは「えっ！大丈夫なんかな？」「公式のXの更新が15日以降ずっと止まってたからおかしいと思ってた」「大変なことになってたんですね」「何があったんや、、ちゃんと休んでくれ」「すごく心配です」といった声が寄せられた。

その後、清宮さんは31日に「多くのご心配をおかけし、申し訳ございません。また、たくさんのご連絡やお気遣いをいただき、心より感謝申し上げます」などと伝え、

「現在、運営の所在につきましては確認が取れておりますので、ご報告させていただきます」

と投稿。今後の活動は「4月19日のライブ以降は未定」として、詳細が分かり次第、案内すると説明した。