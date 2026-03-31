これからの予定【経済指標】
【ユーロ圏】
フランス消費支出（2月）15:45
予想 -0.2% 前回 0.5%（前月比)
フランス消費者物価指数（速報）（3月）15:45
予想 0.7% 前回 0.6%（前月比)
予想 1.6% 前回 0.9%（前年比)
フランス生産者物価指数（2月）15:45
予想 N/A 前回 0.5%（前月比)
予想 N/A 前回 -2.3%（前年比)
ドイツ雇用統計（3月）16:55
予想 6.3% 前回 6.3%（失業率)
予想 0.3万人 前回 0.1万人（失業者数)
ユーロ圏消費者物価指数（HICP・概算値速報）（3月）18:00
予想 1.2% 前回 0.6%（前月比)
予想 2.6% 前回 1.9%（前年比)
予想 2.4% 前回 2.4%（コア・前年比)
【トルコ】
雇用統計（2月）16:00
予想 N/A 前回 8.1%（失業率)
貿易収支（2月）16:00
予想 -90.0億ドル 前回 -83.8億ドル
【南アフリカ】
貿易収支（2月）21:00
予想 180.0億ランド 前回 93.0億ランド
【カナダ】
実質GDP（1月）21:30
予想 0.1% 前回 0.2%（前月比)
予想 0.4% 前回 1.0%（前年比)
【米国】
住宅価格指数（1月）22:00
予想 0.1% 前回 0.1%（前月比)
S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（1月）22:00
予想 1.38% 前回 1.38%（前年比)
シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（3月）22:45
予想 55.0 前回 57.7
コンファレンスボード消費者信頼感指数（3月）23:00
予想 88.8 前回 91.2
JOLTS求人件数（2月）23:00
予想 686.0万人 前回 694.6万人
※予定は変更されることがあります。
フランス消費支出（2月）15:45
予想 -0.2% 前回 0.5%（前月比)
フランス消費者物価指数（速報）（3月）15:45
予想 0.7% 前回 0.6%（前月比)
予想 1.6% 前回 0.9%（前年比)
フランス生産者物価指数（2月）15:45
予想 N/A 前回 0.5%（前月比)
予想 N/A 前回 -2.3%（前年比)
ドイツ雇用統計（3月）16:55
予想 6.3% 前回 6.3%（失業率)
予想 0.3万人 前回 0.1万人（失業者数)
ユーロ圏消費者物価指数（HICP・概算値速報）（3月）18:00
予想 1.2% 前回 0.6%（前月比)
予想 2.6% 前回 1.9%（前年比)
予想 2.4% 前回 2.4%（コア・前年比)
【トルコ】
雇用統計（2月）16:00
予想 N/A 前回 8.1%（失業率)
貿易収支（2月）16:00
予想 -90.0億ドル 前回 -83.8億ドル
【南アフリカ】
貿易収支（2月）21:00
予想 180.0億ランド 前回 93.0億ランド
【カナダ】
実質GDP（1月）21:30
予想 0.1% 前回 0.2%（前月比)
予想 0.4% 前回 1.0%（前年比)
【米国】
住宅価格指数（1月）22:00
予想 0.1% 前回 0.1%（前月比)
S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（1月）22:00
予想 1.38% 前回 1.38%（前年比)
シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（3月）22:45
予想 55.0 前回 57.7
コンファレンスボード消費者信頼感指数（3月）23:00
予想 88.8 前回 91.2
JOLTS求人件数（2月）23:00
予想 686.0万人 前回 694.6万人
※予定は変更されることがあります。