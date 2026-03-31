【ユーロ圏】
フランス消費支出（2月）15:45
予想　-0.2%　前回　0.5%（前月比)

フランス消費者物価指数（速報）（3月）15:45
予想　0.7%　前回　0.6%（前月比)
予想　1.6%　前回　0.9%（前年比)

フランス生産者物価指数（2月）15:45
予想　N/A　前回　0.5%（前月比)
予想　N/A　前回　-2.3%（前年比)

ドイツ雇用統計（3月）16:55
予想　6.3%　前回　6.3%（失業率)　
予想　0.3万人　前回　0.1万人（失業者数)

ユーロ圏消費者物価指数（HICP・概算値速報）（3月）18:00　
予想　1.2%　前回　0.6%（前月比)
予想　2.6%　前回　1.9%（前年比)　
予想　2.4%　前回　2.4%（コア・前年比)

【トルコ】
雇用統計（2月）16:00
予想　N/A　前回　8.1%（失業率)

貿易収支（2月）16:00
予想　-90.0億ドル　前回　-83.8億ドル

【南アフリカ】
貿易収支（2月）21:00
予想　180.0億ランド　前回　93.0億ランド

【カナダ】
実質GDP（1月）21:30
予想　0.1%　前回　0.2%（前月比)
予想　0.4%　前回　1.0%（前年比)

【米国】
住宅価格指数（1月）22:00
予想　0.1%　前回　0.1%（前月比)

S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（1月）22:00
予想　1.38%　前回　1.38%（前年比)

シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（3月）22:45
予想　55.0　前回　57.7

コンファレンスボード消費者信頼感指数（3月）23:00　
予想　88.8　前回　91.2

JOLTS求人件数（2月）23:00
予想　686.0万人　前回　694.6万人


※予定は変更されることがあります。