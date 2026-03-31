オセアニア通貨、一時のドル安に反発も上値重い＝オセアニア為替概況



豪ドルは対米ドルで朝方、米ドル高が優勢。30日NY市場で付けた直近安値0.6833ドルに迫る0.6834ドルを付けた。トランプ米大統領が「ホルムズ海峡が封鎖されたままでも、イランに対する軍事作戦を終了させる用意がある」と戦争終結を示唆したことがドル売りにつながり、一転して0.6875ドルまで反発。昨日東京午後の高値に並んだ。



同水準は先週からの下げ局面で一旦下値サポート水準となったところで、抜けた後は上値を抑えるポイントとなっていた水準。今日も同水準で上値が抑えられたことで再び売りが強まり、0.6840ドル前後を付けている。



NZドルも朝の0.5706ドル前後から一旦0.5736ドルまで上昇。その後再び売りが強まり、0.5704ドルと朝の安値を割り込んでいる。昨日付けた0.5700ドル前後がサポートとなっている。



豪ドル円は、ドル円が159.97円を付ける中で109.80円まで上昇。その後、対ドルでの豪ドル安もあり109.08円を付けている。昨日の安値は109.05円となっており、109.00円前後がサポートだ。



NZドル円も午前の91.61円から、対ドルでのNZドル売りに押され90.98円を付けた。昨日NZ市場朝の90.96円には届かず。



今週の主な予定

【豪州】

04/01 09:30 住宅建設許可 （2月） 予想 5.8% 前回 -7.2% （前月比）

04/02 09:30 貿易収支 （2月） 予想 25.8億豪ドル 前回 26.31億豪ドル （貿易収支）



【ＮＺ】

03/31 09:00 ANZ企業信頼感 （3月） 結果 32.5 前回 59.2

04/01 06:45 住宅建設許可 （2月） 前回 1.9% （前月比）

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