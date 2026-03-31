テクニカルポイント ポンドドル、下降トレンド再開、１．３２００をめぐる攻防に

1.3594　一目均衡表・雲（上限）
1.3590　一目均衡表・雲（下限）
1.3495　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
1.3454　エンベロープ1%上限（10日間）
1.3428　200日移動平均
1.3419　100日移動平均
1.3367　一目均衡表・基準線
1.3344　21日移動平均
1.3321　10日移動平均
1.3319　一目均衡表・転換線
1.3197　現値
1.3193　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
1.3188　エンベロープ1%下限（10日間）

　ポンドドルは、３月後半に入って下降トレンドが再開している。１０＋２１日線が明確にデッドクロスを示現、ＲＳＩ（１４日）は３８．３と売りバイアス優勢の状況となっている。足元では１．３２００の心理的水準をめぐる攻防となっている。今後のレジスタンス水準として確立するのかどうかを見極めたい段階だ。