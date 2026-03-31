テクニカルポイント ポンドドル、下降トレンド再開、１．３２００をめぐる攻防に テクニカルポイント ポンドドル、下降トレンド再開、１．３２００をめぐる攻防に

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テクニカルポイント ポンドドル、下降トレンド再開、１．３２００をめぐる攻防に



1.3594 一目均衡表・雲（上限）

1.3590 一目均衡表・雲（下限）

1.3495 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.3454 エンベロープ1%上限（10日間）

1.3428 200日移動平均

1.3419 100日移動平均

1.3367 一目均衡表・基準線

1.3344 21日移動平均

1.3321 10日移動平均

1.3319 一目均衡表・転換線

1.3197 現値

1.3193 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.3188 エンベロープ1%下限（10日間）



ポンドドルは、３月後半に入って下降トレンドが再開している。１０＋２１日線が明確にデッドクロスを示現、ＲＳＩ（１４日）は３８．３と売りバイアス優勢の状況となっている。足元では１．３２００の心理的水準をめぐる攻防となっている。今後のレジスタンス水準として確立するのかどうかを見極めたい段階だ。

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