神戸のミヒャエル・スキッベ監督が、G大阪から期限付き移籍で加入したMF満田誠への期待を口にした。「中盤の色々なポジションでプレーができる。底（アンカー）も左右もできるし、短い契約期間だけど、こういう選手が来てくれたのは嬉しい」。広島時代に指導した愛弟子の早期フィットを望んだ。

今年から完全移籍に移行したもののイェンス・ヴィッシング監督の下で出場機会に恵まれなかった満田は、25年2月に広島からG大阪へ期限付き移籍をした。当時も出場機会が減っていた中での決断だったが、その理由を指揮官は「彼は大卒1年目（22年）で素晴らしい活躍をしたが、その後にケガをした（23年5月）右膝前十字靭帯部分損傷）。最初のパフォーマンスに届かなかった。G大阪への移籍は正しい判断だった」と説明。それでも「彼のクオリティーには納得している」と持っている力は高く評価し続けていたという。

チームは現在、FW武藤嘉紀とFW佐々木大樹が負傷で離脱中。さらにシーズンオフにはFW宮代大聖（ラスパルマス）とMFエリキ（町田）もクラブを離れた。ベスト8に残っているACLEが控える中、サイドアタッカーの人選は苦労しており、緊急補強に踏み切った。