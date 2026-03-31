弁護士の菊地幸夫氏が31日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）に生出演し、有印私文書偽造・同行使と地方自治法違反の罪で、静岡県伊東市の田久保真紀前市長（56）が在宅起訴された事件について見解を語った。

田久保被告は市議会議長らに示し、市議会の調査特別委員会（百条委員会）で虚偽証言したなどとして、静岡地検は30日、在宅起訴を決定。同被告が市長当選後、東洋大法学部の卒業証書を偽造したと認定した。また起訴状によると、同被告がインターネットで印鑑販売業者に学長らの名前が入った印鑑を作らせ、偽造した卒業証書とされる文書に押印したとされる。

地検は今後の公判立証に関わるなどの理由で、同被告の認否を明らかにしていない。一方で番組では、関係者の話として、田久保被告は、いずれの罪も犯罪として成立しないという趣旨の説明をしているという。

この説明の意図について、菊地氏は2つの可能性を推察した。「事実を否認されているのか、インターネットで注文した事実はないとか私は本当にそう思い込んでいたということなのか」。もう一つの考え方として、「（起訴）事実を争うのではなくて、法律論として、たとえば偽造文書の“行使”ってありますよね？行使って、文書の用語、“使う”ということなんですけど、“チラ見せでは使ったことになりません”というような、法解釈とかをおっしゃっているのか、それだけではよく分かりませんね」と述べた。