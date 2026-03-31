渡辺満里奈、夫と“偶然のペアルック”で2ショット「仲良しご夫婦」「かわいいお2人 憧れの夫婦です」「相性バッチリですね」
タレントの渡辺満里奈（55）が、30日までに自身のブログを更新。夫でお笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤（57）との“ペアルック”ショットを公開した。
【写真】「かわいい」「仲良しご夫婦」名倉潤＆渡辺満里奈の“偶然のペアルック”2ショット
これまでも度々、夫婦でのリンクコーデやペアルック姿が話題になっていた渡辺。この日は「そしてまたしても夫とペアルックになってしまいました」と報告し、おそろいのデザインと思われる装いで寄り添う夫婦2ショットを披露。
「朝、夫が仕事行く時ちゃんと見てなかったわー」と打ち合わせなしの偶然だったことを明かしつつ、「笑い飛ばしてください」「よき1日を!!」と明るく結んだ。
コメント欄には「仲良しご夫婦」「かわいいお2人 憧れの夫婦です」「相性バッチリですね」「最高のご夫婦」「仲良しで羨ましい」「理想です」などの声が寄せられている。
【写真】「かわいい」「仲良しご夫婦」名倉潤＆渡辺満里奈の“偶然のペアルック”2ショット
これまでも度々、夫婦でのリンクコーデやペアルック姿が話題になっていた渡辺。この日は「そしてまたしても夫とペアルックになってしまいました」と報告し、おそろいのデザインと思われる装いで寄り添う夫婦2ショットを披露。
「朝、夫が仕事行く時ちゃんと見てなかったわー」と打ち合わせなしの偶然だったことを明かしつつ、「笑い飛ばしてください」「よき1日を!!」と明るく結んだ。
コメント欄には「仲良しご夫婦」「かわいいお2人 憧れの夫婦です」「相性バッチリですね」「最高のご夫婦」「仲良しで羨ましい」「理想です」などの声が寄せられている。