◇第98回選抜高等学校野球大会 決勝(31日、甲子園球場)

選抜高等学校野球大会は決勝が行われ、智弁学園は大阪桐蔭と対戦し、3-7で敗れました。

智弁学園は1回戦の花巻東戦、杉本真滉投手(3年)が9回129球無失点の投球をみせ4-0で完封勝利。さらに2回戦は神村学園に2-1で逆転勝ちとすると、準々決勝の花咲徳栄戦は最大8点のビハインドをはね返してまたも逆転勝利。準決勝は中京大中京と対戦し、同点の8回に決勝点を挙げて決勝進出を果たしました。

決勝の対戦相手は大阪桐蔭。相手の先発は初戦の熊本工戦で9回14奪三振の完封勝利をマークしている川本晴大投手(2年)。智弁学園は4試合中3試合で先発し、3完投の杉本投手がマウンドに上がります。

智弁学園は2回、中村勇斗選手(2年)にライトへのタイムリーを浴びて先制を許すと、3回にはさらに2点を失います。

劣勢となりますが、3回裏には、2アウト3塁から志村叶大選手(3年)の当たりがタイムリー内野安打となって1点目。4回には北川温久選手(3年)のスクイズでさらに1点を追加し、1点差とします。

そして6回、4番の逢坂悠誠選手(2年)が川本投手のストレートを強振してライトへのホームラン。この打席時点ですでに10奪三振を奪っていた左腕から、貴重な1発を放って同点とし、ベンチも大盛り上がりを見せます。

ところが杉本投手は7回も続投するも、3安打でノーアウト満塁のピンチを迎えます。続く打者に押し出し四球で勝ち越し点を献上。さらに内野ゴロ間の1点やタイムリーを浴びて、一挙失点。杉本投手はこの回限りで降板。7回128球、被安打11、10奪三振、与四死球2、7失点という内容でした。

智弁学園はその後、2番手の田川璃空投手が2回無失点と奮闘。しかし打線が得点を奪えず、4点差で敗れました。

先発の杉本投手は決勝で7失点したものの、準決勝までは自責点1、防御率0.26と好投。この日も7回128球を投げ、2桁奪三振の力投をみせました。