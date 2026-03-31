ホリプロ所属のフリーアナウンサー・半澤実穂（34）が31日、自身のインスタグラムを更新。妊娠、休業を発表した。

「この度、新しい命を授かりました」と書き出した半澤。「出産・育児に伴い、しばらくお休みをいただきます。初めての妊娠・出産で不安もありますが、新しい家族を迎える喜びを噛み締めながら日々過ごしています。仕事の関係者の皆さまには、ご配慮をいただき希望する時期まで働かせていただきました。 ありがとうございました」と報告した。

「そして、番組をご覧いただいたりラジオをお聴きになって知ってくださった皆さま、いつもありがとうございます」として「ラジオ日本の『スマート NEWS』をお聴きいただいていた方は結婚していたことに関してご存知だったかと思いますが、この SNSを始める前にすでに結婚をしていて、この度のご報告となりました」とコメント。

「無事に出産ができましたら、体調をみながら仕事復帰をしたいと思っております。復帰する仕事に関しては、また、時期など確定しましたらご報告させていただきます。今後とも、よろしくお願いいたします」とつづった。

半澤は元NHKの契約キャスターを経て、現在はテレビやラジオの報道番組を中心に活動。CS日テレ「NEWS24」やラジオ「岩瀬惠子・町亞聖のスマートNEWS」などへの出演経験がある。