フィギュアスケート・アイスダンスの紀平梨花（23）が31日、自身のXを更新。「本日をもちまして、トヨタ自動車の皆さまに支えていただいた日々に一区切りを迎えることとなりました」と報告した。

「本日をもちまして、トヨタ自動車の皆さまに支えていただいた日々に一区切りを迎えることとなりました。これまで競技生活を温かく支えていただき、本当にありがとうございました。ケガで思うように練習や試合に臨めない時期もありましたが、いつも真摯に寄り添い、変わらずサポートしていただいたことに心から感謝しています」と感謝の思いをつづった。

「そして、たくさんの従業員の皆さまからの温かい応援が、どんな時も大きな力になっていました。トヨタスポーツが大切にしている「チャレンジすること」「ネバーギブアップの精神」を胸に、ここまで頑張ってくることができました」と振り返り、「これからもその気持ちを大切にしながら、自分らしく競技に向き合っていきます。これまで本当にありがとうございました。紀平梨花」と結んだ。

紀平は20年11月にトヨタ自動車に入社。右足首疲労骨折などケガに苦しんだ。昨年9月にアイスダンスへの転向を発表し、西山真瑚との“りかしん”を結成。3年ぶりに出場した全日本選手権は4位だった。

◇紀平 梨花（きひら・りか）2002年（平14）7月21日生まれ、兵庫県西宮市出身の23歳。シニア1年目の18年NHK杯で日本勢初のGP初出場優勝。同年のGPファイナルも制した。全日本選手権、四大陸選手権ともに19、20年に2連覇。3回転半が武器で4回転サルコーも成功。