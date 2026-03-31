女優の萩尾みどり（72）が31日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。女優・岸惠子（93）とのエピソードを語った。

1974年、千葉大理学部在学中の20歳の時に、TBS系ポーラテレビ小説「わたしは菀（あき）」で女優デビューした萩尾。数年後、初めて映画のオファーをもらい「しかも市川崑さんが監督。素晴らしい、やってみたい」と快諾した。

撮影初日、「朝の7時入り」と伝えられていた萩尾が「おはようございます！」と10分前にメーク室を訪れると、ベテランの女性メーク担当者が「何時だと思ってんの、アンタ！」とピシャリ。驚いた萩尾が時計を確認すると、6時50分。そのため「遅刻してません」と返すと、「そんなこと言ってんじゃないわよ！」と怒られた。

その時の自身の態度について、萩尾は「“おかしいじゃないですか、私は10分前に来てるのに、なんでそんなことを言われなきゃいけないんですか”って、普通は言わないと思うんです、新人ですから」とニヤリ。「でも私、理系です。理屈バリバリ人間なんで、“自分は間違ってない”って思うと絶対に引かないっていう嫌なところがある」と打ち明けた。

そして「かわいくないでしょう？そのかわいくないところが全力展開ですよ」と前置きしながら、当時のやり取りを再現。「ご覧なさい！大女優さんがもういらしてるのに、アンタ新人でしょ、初めてでしょ！？なのに、このお二方よりも遅く来るなんて何事よ！」「この方たちが何時に来られるかなんて、私知りませんよ！そのルールがあるとしたら、それはアナタが言うべきでした！」「何言ってんの！当たり前のことを」と言い合いになった。

しかし「私は映画に初めて出る、今日は初日です。もし早く来るんだったら、1時間でも2時間でもそういう風におっしゃっていただければ早く来ましたよ」「何を生意気な！とにかく謝りなさいよ！」とお互い引かない様子を見かねて、一番奥に座っていた人物が立ち上がった。

その人物に萩尾は「ハッ！岸惠子さん」と驚き、岸の立ち姿を「あまりにも素敵で。美しくて素敵で凜とした感じ。心を奪われるっていうぐらい」と表現した。

岸は「もういいんじゃない？私は横浜に住んでて、今日は（車が）混んでるかもしれないと思って早く出た。そしたら思いの外空いてて早く着いちゃっただけなのよ。そんなことが彼女に分かるわけもないんだし、そんなところで言い合いをしてても仕方がないでしょ、もうおやめなさい」と収めたという。

その言葉に、メーク担当は渋々「岸さんがああいうふうにおっしゃってるから、今日は許してあげる」と宣言。当時を振り返った萩尾は「メークのおばちゃんは大変だったと思いますけどね」と思いやり、岸については「恩人だし、ああいうふうに自分もいつかなりたいなって心底思いました。なれませんでしたけどね」と苦笑いした。

しかしその担当者とは後日談も。その後撮影所で「萩尾ちゃーん、ビスケットの差し入れに来たよ〜」と再会。萩尾が「全然その後も遺恨はなく、もちろん私はずーっと覚えてましたけどね」と笑うと、司会の黒柳徹子は「向こうは覚えてないんだかね」と想像。萩尾は「覚えてますよ。あんなに生意気だった人を忘れないと思う。でもたぶん、水に流してくれたんだと思う」と語っていた。