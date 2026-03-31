BS−TBS「町中華で飲ろうぜ」にレギュラー出演していた、女優でモデルの清田みくり（23）が31日、インスタグラムを更新。芸能活動終了を報告した。

3月末日を迎え「改めまして3月末で芸能活動を終了させていただくことになりました」と報告し、ファンや関係者らに感謝。「私は、決してコミュニケーションが得意な方ではなかったので、かなしいかな、お世話になった方々のことで、知ることができなかった部分もきっと沢山あります」とした上で、「それでも、そんな私を、本当にいつも温かい眼差しで、いつも私の成長を願って、見守ってくれていたのは、痛いほど伝わっていて。だから、私は今こんなに胸が幸せでいっぱいなのだと思います」と心境をつづった。

芸能活動終了を決断したことについて「真剣に考えるとか、本気で決めるとか以上に、初めて自分で責任を持って選んだことだったように思います。それがこんなにも怖いことを初めて知ったし、でもそれを真っ直ぐに伝えたとき、相手がちゃんと受け止めてくれることも初めて知りました。この強く優しい経験はきっと忘れません」と清田。「愛溢れる方々に囲まれながら活動できた時間は、本当に人生の宝です。声を大にして、楽しかったと叫べます」との思いをつづり、「長くなってしまいましたが、みなさま、お元気で！幸あれ！」とメッセージを記した。

なお、今後SNSについては「SNSを更新する予定はありませんが、このInstagramは1年間は記録として、アカウントを残しておこうと思います」と説明した。

清田は、和歌山県出身で身長167センチ。アミューズ所属で18年にデビュー。NHK大河ドラマ「いだてん〜東京オリムピック噺〜」（2019）などにも出演した。「町中華ー」では番組での独特の感性の発言から「エスパー」の愛称で親しまれた。今月2日の放送で玉袋筋太郎の町中華ロケに登場し「今年の3月末をもちまして、芸能界を離れる、という選択を…」と報告。ナレーションでは「一般企業に勤めるそうです」と紹介されていた。清田は今後については「普通に働きます」と語り、テロップで「只今、就活中です」と表示される場面もあった。