日本初上陸のファンイベント「NBA House Japan」が4月開催…入場無料で優勝トロフィー展示や限定グッズも

NBAは、日本初開催となるバスケットボールファンイベント「NBA House Japan」を、2026年のプレーオフに合わせて4月25日および26日の2日間、シティサーキット東京ベイにて実施することを発表した。

「NBA House」は、これまで世界各国で開催されており、あらゆる年齢層のファンが楽しめるバスケットボールおよびポップカルチャー体験を提供。⽇本では、ブラジル、カナダ、中国、フランス、インド、メキシコ、アメリカ、イギリスに続く開催となり、無料で参加することができる。

「NBA House Japan」では、限定グッズが手に入るNBA公式ポップアップストアの展開や、優勝トロフィー「ラリー・オブライエン・トロフィー」と記念撮影ができるフォトスポットを用意。さらに、『NBA 2K』のプレイ体験や、パーソナライズされた記念アイテムを作成できる「MyTEAM Card Generator」が体験可能な「House of 2K」ゾーンなど、公式パートナーによる様々な体験ブースが登場する。そのほか、本場アメリカのフードやドリンクを楽しめるゾーン、音楽ライブの開催など、NBAカルチャーを存分に楽しめるコンテンツが来場者を待ち受けている。

NBA Japanの渡邉和史ゼネラルマネージャーは、今回のイベント開催について以下のようにコメントを寄せている。

「『NBA House』 はリーグを代表するファンイベントの⼀つであり、⽇本の情熱的なファンの皆さまにも、その魅⼒を存分に体験していただけることを嬉しく思います。『NBA House Japan』が、プレーオフというシーズンで最もエキサイティングで特別な時期に、ファン同⼠が集い、バスケットボールへの熱量を分かち合う場所となることを期待しています」

イベントの詳細については後日発表される。また、イベントへの無料参加チケットはイベント公式サイトから近日中に取得可能となる。

イベント内コンテンツ一覧は以下の通り。

■「NBA House Japan」イベント内コンテンツ（⼀部抜粋）



・NBAプレイオフゲームのパブリックビューイング



・NBAレジェンドとのミート＆グリート（※詳細は後⽇発表）



・ラリー・オブライエン・トロフィーと記念撮影できるフォトスポット



・⾳楽ライブステージ（※詳細は後⽇発表）



・限定グッズを取り扱う公式ポップアップストア



・屋外バスケットボールアクティビティ



・NBA2Kのゲームプレイ体験と、パーソナライズされた記念アイテムを作成できるMyTEAMCardGeneratorが体験可能な「Houseof2K」ゾーン



・本格的なアメリカンフードが楽しめるフード＆ビバレッジゾーン



・スペシャルゲスト/インフルエンサーの出演（※詳細は後⽇発表）



・NBA公式パートナーによる体験ブース／プレゼント企画（※詳細は後⽇発表）

【動画】インドで行われた「NBA House」の様子