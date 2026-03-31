３１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５９円６１銭前後と前日午後５時時点に比べ１６銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８２円９９銭前後と同７１銭程度のユーロ安・円高で推移している。



米紙ウォールストリート・ジャーナル電子版がこの日、トランプ米大統領がホルムズ海峡を閉鎖したままでも戦争を終結させる用意があると側近に述べた、と報じた。これを受けて有事のドル買いが巻き戻され、ドル円に下押し圧力を掛けた。午後にドル円は一時１５９円４０銭台まで軟化した。



朝方は１５９円９０銭台まで上伸する場面があった。中東情勢を巡る不透明感がくすぶるなか断続的なドル買い・円売りが続き、ドル円を押し上げた。もっともフシ目の１６０円を手前に政府・日銀による円買い介入のリスクが意識され、上値を圧迫する要因となった。片山さつき財務相が閣議後の記者会見で、円安けん制発言を行ったことも、ドル円には重荷となった。この先は米国時間３１日に米雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）の発表があり、国内では４月１日に日銀短観の公表を控えており、内容を見極めたいとの姿勢が徐々に強まった。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１４６４ドル前後と同０．００３３ドル程度のユーロ安・ドル高で推移している。



出所：MINKABU PRESS