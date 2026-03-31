日本戦後にはブーイングも…スコットランドMFが意見「主要大会に出られるなら10年間親善試合に負けても構わない」
スコットランド代表はホームの国際親善試合で10年間未勝利となっている。MFジョン・マッギンはコートジボワール戦を前に「各主要大会に出られるなら10年間親善試合に負けても構わない」と述べ、親善試合では勝敗が最優先ではないことを語った。『スカイ・スポーツ』が伝えている。
7大会ぶりのワールドカップ出場権獲得を果たしたスコットランドだが、予選終了後初の親善試合となった28日の日本戦は0-1で敗戦。試合後にはサポーターからブーイングも浴びていた。
ただ、マッギンはW杯に向けた準備であることを強調。「両方の立場を理解できるが、監督たちは選手にチャンスを与えなかったら批判されることになる」と述べ、多くの選手を起用した一戦に価値を見出した。
日本戦は特に後半からゴールに迫る場面が減ったため、試合内容への批判も多かった。それでもマッギンは「相手のレベルを考えなければいけない。無謀に攻め込んで前線に人を集めたら恥をかくことになりかねない。そうなったらブーイングを浴びるだろう」とコメント。「(チャンスを作って)観客が席から立ち上がるようにして勝ちにいくことは我々がすべきことだが、同時に慎重さも必要だ。楽しむ人がいるかは別として、それが今の我々を作り上げて成功の要因になったと思う」と語り、試合展開に応じた戦い方があることを示した。
スコットランドは2021年のEUROに出場するまで、98年のフランスW杯以降の主要大会出場権を逃してきた。それでも21年から2大会連続でEUROに出場し、今年は28年ぶりにW杯へ参戦する。親善試合で勝てなくても、各大会の予選につながる一定の成果はあった形だ。
マッギンはコートジボワール戦に向けても「最優先事項は選手たちに出場機会を与えて夏の大会に向けてアピールする機会を与えること」と一貫した姿勢。「目的は明らかに(W杯初戦の)モロッコ戦への準備だ」と述べ、収穫のある試合にできるように意気込んだ。
7大会ぶりのワールドカップ出場権獲得を果たしたスコットランドだが、予選終了後初の親善試合となった28日の日本戦は0-1で敗戦。試合後にはサポーターからブーイングも浴びていた。
日本戦は特に後半からゴールに迫る場面が減ったため、試合内容への批判も多かった。それでもマッギンは「相手のレベルを考えなければいけない。無謀に攻め込んで前線に人を集めたら恥をかくことになりかねない。そうなったらブーイングを浴びるだろう」とコメント。「(チャンスを作って)観客が席から立ち上がるようにして勝ちにいくことは我々がすべきことだが、同時に慎重さも必要だ。楽しむ人がいるかは別として、それが今の我々を作り上げて成功の要因になったと思う」と語り、試合展開に応じた戦い方があることを示した。
スコットランドは2021年のEUROに出場するまで、98年のフランスW杯以降の主要大会出場権を逃してきた。それでも21年から2大会連続でEUROに出場し、今年は28年ぶりにW杯へ参戦する。親善試合で勝てなくても、各大会の予選につながる一定の成果はあった形だ。
マッギンはコートジボワール戦に向けても「最優先事項は選手たちに出場機会を与えて夏の大会に向けてアピールする機会を与えること」と一貫した姿勢。「目的は明らかに(W杯初戦の)モロッコ戦への準備だ」と述べ、収穫のある試合にできるように意気込んだ。