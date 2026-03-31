西日本フィナンシャルホールディングス <7189> [東証Ｐ] が3月31日大引け後(15:30)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の550億円→590億円(前期は455億円)に7.3％上方修正し、増益率が20.8％増→29.6％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の240億円→280億円(前年同期は219億円)に16.6％増額し、増益率が9.8％増→28.0％増に拡大する計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の110円→118円(前期は75円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

資金利益が当初予想を上回る見込みとなったことなどから、2026 年3 月期通期の業績予想について上方修正するものです。



通期業績予想の上方修正等を踏まえ、1 株当たり期末配当金を前回予想65 円から73 円に修正するものです。これにより、当期の1 株当たりの年間配当予想は、中間配当金45 円と合わせて118 円になります。

