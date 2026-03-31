　31日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　228769　　　11.7　　　 43890
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 72129　　　39.0　　　　5246
３. <1579> 日経ブル２　　　 26193　　　58.3　　　 472.9
４. <1321> 野村日経平均　　 26176　　　 3.1　　　 53480
５. <1360> 日経ベア２　　　 23374　　 -14.4　　　 128.7
６. <1540> 純金信託　　　　 20486　　　23.0　　　 21900
７. <1458> 楽天Ｗブル　　　 18055　　　 8.5　　　 52270
８. <1671> ＷＴＩ原油　　　 10596　　　-4.6　　　　5288
９. <1306> 野村東証指数　　　9389　　 215.3　　　 371.4
10. <1542> 純銀信託　　　　　7222　　　36.0　　　 33290
11. <1329> ｉＳ日経　　　　　6799　　 -30.2　　　　5331
12. <1568> ＴＰＸブル　　　　6711　　　21.2　　　 750.0
13. <2644> ＧＸ半導日株　　　5772　　 186.5　　　　2910
14. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　4635　　 -37.4　　　 361.4
15. <1398> ＳＭＤリート　　　3924　　1221.2　　　1902.0
16. <1459> 楽天Ｗベア　　　　3606　　 -16.9　　　　 212
17. <2036> 金先物Ｗブル　　　3207　　　44.9　　　191000
18. <1320> ｉＦ日経年１　　　3051　　 -34.4　　　 53300
19. <2038> 原油先Ｗブル　　　2908　　 -13.6　　　　2803
20. <1615> 野村東証銀行　　　2857　　　51.2　　　 573.5
21. <200A> 野村日半導　　　　2793　　 251.8　　　　2838
22. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　2491　　　19.2　　　2005.0
23. <314A> ｉＳゴールド　　　2491　　　38.0　　　 344.9
24. <1330> 上場日経平均　　　2406　　　 2.2　　　 53590
25. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2370　　 -19.5　　　 67160
26. <1489> 日経高配５０　　　2167　　 -16.7　　　　3105
27. <1356> ＴＰＸベア２　　　2104　　　-6.9　　　 151.9
28. <1346> ＭＸ２２５　　　　2050　　　22.5　　　 53050
29. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　1931　　　36.6　　　 778.7
30. <1358> 上場日経２倍　　　1545　　 -33.3　　　 83700
31. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1496　　　 5.8　　　 66830
32. <1699> 野村原油　　　　　1490　　　48.0　　　 615.0
33. <2016> ｉＦ米債７有　　　1404　 70100.0　　　　1822
34. <1328> 野村金連動　　　　1234　　 -24.4　　　 17255
35. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　1117　　 -52.8　　　 12815
36. <1571> 日経インバ　　　　1094　　 -13.3　　　　 398
37. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 990　　　29.9　　　　 131
38. <1655> ｉＳ米国株　　　　 966　　 -41.0　　　 734.5
39. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 958　　 -24.3　　　 47810
40. <1308> 上場東証指数　　　 911　　　 9.0　　　　3662
41. <2243> ＧＸ半導体　　　　 836　　　49.8　　　　2723
42. <1545> 野村ナスＨ無　　　 774　　 -26.1　　　 37300
43. <2237> ｉＦＳＰＷブ　　　 749　　 207.0　　　 89790
44. <1369> Ｏｎｅ２２５　　　 715　　 -15.0　　　 52160
45. <2244> ＧＸＵテック　　　 679　　　10.8　　　　2757
46. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 677　　 -37.7　　　　1068
47. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 666　　　35.4　　　 58000
48. <2559> ＭＸ全世界株　　　 656　　 -28.5　　　 25305
49. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 567　　 -11.0　　　　1184
50. <1541> 純プラ信託　　　　 566　　　-2.1　　　　8994
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース