31日の日経平均株価は前日比822.13円（-1.58％）安の5万1063.72円と4日続落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は611、値下がりは903、変わらずは56と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均マイナス寄与度は161.45円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、アドテスト <6857>が159.11円、ＳＢＧ <9984>が109.9円、フジクラ <5803>が83.23円、三菱商 <8058>が35.3円と並んだ。



プラス寄与度トップはリクルート <6098>で、日経平均を21.06円押し上げ。次いでデンソー <6902>が7.55円、コナミＧ <9766>が7.35円、信越化 <4063>が7.02円、ＫＤＤＩ <9433>が5.82円と続いた。



業種別では33業種中8業種が値上がり。1位はサービス業で、以下、パルプ・紙、保険業、繊維製品が続いた。値下がり上位には非鉄金属、鉱業、卸売業が並んだ。



株探ニュース

