ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は、４月１日（木）から実施するＵ２３日本代表オーストラリア遠征の参加メンバーを発表しました。

今回の遠征に参加するのは、ＦＷ１９人、ＢＫ１６人の３５人の選手達。エディージョーンズヘッドコーチをはじめとする日本代表のコーチ陣が、選手が所属する各チームと連携しながら、将来の日本代表選手の育成を加速するプロジェクト、「ＪＡＰＡＮ ＴＡＬＥＮＴ ＳＱＵＡＤプログラム２０２６」の対象となる２３歳以下の選手達の中から、２月、３月に行われた複数回の合宿を経て、未来のＪＡＰＡＮを支える存在として成長に期待を寄せる選手たちが選抜されました。

注目のメンバーには、今シーズンの京都産業大学の主将に就任した石橋チューカ選手（京産大）、立正大学に在学しながらリーグワンの強豪チーム・埼玉パナソニックワイルドナイツへ加入した舛尾緑選手など、ＦＷ陣が１９人。昨年は日本代表合宿にも参加した竹之下仁吾選手（明治大）などＢＫ陣が１６人の選手が選出されました。

遠征に当たってエディージョーンズ日本代表ヘッドコーチは「オーストラリア遠征は、大学生たちがフィジーやオーストラリアの優秀な若手選手たちと競い合う絶好の機会となります。私たちは事前合宿を通じてしっかりと準備してきました。選手全員が本当に一生懸命練習しているので、オーストラリアでもいいパフォーマンスが見せられることを楽しみにしています」とコメント。

この中から、どの選手が世界の舞台で活躍するワールドクラスの選手として変貌をとげていくためのきっかけをつかむのか、Ｕ２０オーストラリア代表をはじめとした強豪との戦いに注目です。

【Ｕ２３日本代表オーストラリア遠征メンバー（ポジション、氏名、所属チーム）】

＊ＦＷ（１９人）

ＰＲ１ 大塚壮二郎（関西学院大）

ＰＲ１ 田代大介（明治大）

ＰＲ１ 山下源也（東洋大）

ＨＯ 荒川駿（同志社大）

ＨＯ 田中京也（立命館大）

ＨＯ 丸尾瞬（関東学院大）

ＰＲ３ 岡田恭和（東洋大）

ＰＲ３ 佐名木風雅（京都産業大）

ＰＲ３ 八田優太（京都産業大）

ＬＯ 磯部俊太朗（筑波大学）

ＬＯ 岡田薫瑠（関西大）

ＬＯ 倉掛太雅（明治大）

ＬＯ 山内滉太（法政大）

ＦＬ 石橋チューカ（京都産業大）

ＦＬ 中森真翔（筑波大）

ＦＬ 松崎天晴（青山学院大）

ＦＬ 三浦幹太（法政大）

ＮＯ８ 中谷陸人（同志社大）〇

ＮＯ８ 舛尾緑（埼玉パナソニックワイルドナイツ）

＊ＢＫ（１６人）

ＳＨ 生田旭（東洋大）

ＳＨ 廣瀬幹太（福岡工大）

ＳＨ 渡邊晴斗（近畿大）

ＳＯ 伊藤龍之介（明治大）

ＳＯ 大鶴誠（京都大）

ＳＯ 渡邉大樹（立正大）

ＣＴＢ 佐藤楓斗（帝京大）

ＣＴＢ 中尾朔也（福岡工大）

ＣＴＢ 山田晟大（天理大）

ＣＴＢ 李智寿（朝鮮大学校）

ＷＴＢ 海老澤琥珀（明治大）

ＷＴＢ 太田啓嵩（近畿大）

ＷＴＢ 岸未来（近畿大）

ＷＴＢ 白井瑛人（明治大）

ＦＢ 竹之下仁吾（明治大）

ＦＢ／ＷＴＢ 増山将（筑波大）

〇＝キャプテン

◆Ｕ２３日本代表オーストラリア遠征試合日程（時間は日本時間）

４月４日 Ｕ２３日本代表 対 Ｕ２０フィジー代表 午後１時キックオフ

４月８日 Ｕ２３日本代表 対 オーストラリア・ストックマン 午後２時キックオフ

４月１１日 Ｕ２３日本代表 対 Ｕ２０オーストラリア代表 午後６時キックオフ

４月１４日 Ｕ２３日本代表 対 ランドウイック 午後１時キックオフ