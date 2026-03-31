第1子出産・吉田朱里、仕事復帰 『よんチャンTV』に登場「ママになって帰ってきましたー」
MBSテレビ『よんチャンTV』（月〜金 後3：40 ※関西ローカル）が31日、放送され、産休していた元NMB48のメンバーで、モデル・タレントの吉田朱里（29）が復帰した。
【写真】ぴったりワンピース姿で“ふっくらお腹”を披露した吉田朱里
火曜レギュラーの吉田は2025年9月2日、『よんチャンTV』と自身のYouTubeの動画で第1子の妊娠を報告。同年12月23日での放送回で産休入りすることを伝えていた。また自身のインスタグラムでは、3月18日の更新で「そしてお仕事復帰日は
3/31の よんチャンTVからになりました」とし「フル稼働はまだ難しそうですが徐々に頑張って行こうと思います」との意気込みをつづっていた。
番組冒頭で河田直也アナから「アカリンがきょうから復帰です」と紹介されると、「ママになって帰ってきましたー」と元気にあいさつした。26年1月30日に第1子出産を報告していた吉田だが、出産後の様子を聞かれると「めっちゃ楽しいしかわいいんですけど…。お母さん、みんなすごいなって。自分の親にめっちゃ感謝してます」と話していた。
吉田は1996年8月16日生まれ、大阪府出身。NMB48の1期生として活躍し、2020年12月に卒業。モデルなどのほか、ブランドプロデュース、YouTuber、インフルエンサーなどとして多彩に活動。24年4月に一般男性との結婚を発表していた。
【写真】ぴったりワンピース姿で“ふっくらお腹”を披露した吉田朱里
火曜レギュラーの吉田は2025年9月2日、『よんチャンTV』と自身のYouTubeの動画で第1子の妊娠を報告。同年12月23日での放送回で産休入りすることを伝えていた。また自身のインスタグラムでは、3月18日の更新で「そしてお仕事復帰日は
3/31の よんチャンTVからになりました」とし「フル稼働はまだ難しそうですが徐々に頑張って行こうと思います」との意気込みをつづっていた。
吉田は1996年8月16日生まれ、大阪府出身。NMB48の1期生として活躍し、2020年12月に卒業。モデルなどのほか、ブランドプロデュース、YouTuber、インフルエンサーなどとして多彩に活動。24年4月に一般男性との結婚を発表していた。