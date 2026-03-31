【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグは３０日、各地で行われ、ドジャースの佐々木朗希は本拠地でのガーディアンズ戦で今季初先発し、４回０／３を投げて４安打１失点、４奪三振２四球で黒星を喫した。

１番指名打者で出た大谷翔平は３試合ぶりの安打を放って４打数１安打だった。ドジャースは２―４で敗れ、開幕からの連勝は３で止まった。

メジャー２年目を迎えた佐々木が今季最初のマウンドに上がった。２３日のオープン戦最終登板では８四死球の大乱調だっただけに、「自信はそんなになかったし、正直、僕が一番不安だったと思う」。それでも、立ち上がりを乗り切り、まずまずの投球を見せた。

一回、先頭のクワンに対し、１ボール１ストライクからの３球目が今季から導入された「ＡＢＳ（オートメイテッド・ボール・ストライク）チャレンジシステム」により、ストライクからボールに判定が変わった。４球目もボールだったが、そこから直球で追い込み、７球目、カットボールで見逃し三振に仕留めた。

開幕３試合で計４本塁打を放った２番デローターは９８・２マイル（約１５８キロ）の内角直球で二ゴロ、３番ラミレスに詰まった中前打を打たれたものの、続くマンザードを高めの９９マイル（約１５９・３キロ）の直球で左飛に打ち取り、無失点に抑えた。

三回に２本の二塁打を浴びて先制点を許したが、一死二、三塁のピンチを切り抜けた。五回に先頭打者に安打を許したところで交代となった。佐々木は「五回まで投げきれなかったけど、今年に入って一番いいピッチングができたので、そこの結果に対する自信は一つの収穫」と振り返った。

１年目の昨季は５月に初勝利を挙げたが、その後は右肩痛で負傷者リスト入り。９月下旬にメジャーに復帰すると、救援でワールドシリーズ連覇に貢献した。今季は先発で勝負する。

救援で活躍した昨季の雄姿はファンの記憶にも刻まれており、この日も先発投手として紹介されると、大歓声が沸き起こった。ロバーツ監督は佐々木について、「これからの目標はより長いイニングを投げることだが、今日は正しい方向に向かうとても良い一歩だった。今回の登板をきっかけに、自信を深めてくれることを願う」と評価していた。