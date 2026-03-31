お笑いコンビ「オリエンタルラジオ」の藤森慎吾（43）が30日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）にゲスト出演。これまで仕事しても「目が合ったことない」と言うほど、ハマっていないと感じる人物を明かした。

この日はテレビプロデューサーの佐久間宣行氏とともに出演。ママ・MEGUMIとともにトークを繰り広げた。

藤森との関係を問われた佐久間氏は「もちろん、番組に来ていただいたことが（あります）」と答えるも、藤森は「数えるばかりですけどね」とポツリ。MEGUMIも「そんなが気がしてます。矛先が違う感じはする」とイジった。

佐久間氏は「何て言ったらいいんだろう。コンビの時、やっぱ相方が難しすぎて。仕事を受ける受けないが結構選択がいろいろあって」と弁解すると、藤森は「ありました、あの方」としつつ「いや、でもやっぱ佐久間さんのイメージは、本当やっぱりあっちゃん（中田敦彦）の方に夢中だった感じは、僕はしますよ。佐久間さんと目が合った記憶がない」と明かした。

さらに、藤森は「本当に2回だけですよ。『ゴッドタン』1回と、『あちこちオードリー』1回」と具体名を出して主張。MEGUMIも「じゃあ、ハマってないんだ」とニヤリ。

佐久間氏は「ハマってないわけじゃないですけど」と否定するも、藤森は「あんまりこういうこと僕も言いたくないし、22年やってきて。ハマってないって、恥ずかしくなっちゃうから」と苦笑した。