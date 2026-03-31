「ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。」を監督

１９７８年、日本でパンクロックを演奏し、ムーブメントを巻き起こした実在のミュージシャンらをモデルにした「ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。」が公開中だ。

８０年代にパンクバンドで活躍していた俳優、田口トモロヲが監督を務めた。「今の日本のロックシーンを築いた人たちの存在を知ってほしい」と熱っぽく語る。（近藤孝）

写真家になれなかったユーイチ（峯田和伸）は、ミニコミ誌のカメラマンとして東京のライブハウスに通い始める。そこで、モモ（若葉竜也）率いる「ＴＯＫＡＧＥ」をはじめとするパンクバンドの演奏に衝撃を受け、カメラを向けていく。

ユーイチのモデルは写真家の地引雄一だ。今作は地引が当時の音楽シーンを写真に撮って記録した著書「ストリート・キングダム」が原作で、本書で触れられる「リザード」「フリクション」「ザ・スターリン」「じゃがたら」といった実在のバンドが名前を変えて登場する。リザードやフリクションなどは、「東京ロッカーズ」を名乗って団結。ＴＯＫＡＧＥのモデルは、ロンドンでレコーディングし、メジャーデビューを果たしたリザードだ。

原作を読んだ田口は「大好きなバンドばかりで、僕にとって本当にストライクのドキュメントだった」と言う。「今はロックフェスで何万人という聴衆が集まるけど、インディペンデントの礎を作り、ムーブメントを担った人たちのことがほとんど語られていない」。そんな状況に一石を投じたかったという。

田口自身は、８０年代に「ガガーリン」「ばちかぶり」といったパンクバンドを結成。過激なパフォーマンスと演奏が評判を呼んだ。じゃがたらの江戸アケミやザ・スターリンの遠藤ミチロウとは「共演した」と田口は言う。

メジャーデビューするには、レコード会社と契約するのが当たり前だった時代。レコードもイベントも手作りの「インディーズ」というスタイルが生み出されていく過程を、田口は間近で見ていた。「売れる、売れないじゃなくて、売らないっていうやせ我慢の美学が通用した。僕は彼らの背中を見ていました」

映画では若葉のほか、仲野太賀、間宮祥太朗らもミュージシャンになりきり、迫真のパフォーマンスを披露する。「彼らには、学習してもらうために映像やＣＤを渡した」と田口は明かすが、「そっくりショーにするつもりはなかった」と強調する。「こんな攻めたことをしていた人たちの演奏に触れ、今あなたがどう感じたかを見せてほしいと言ったんです」

曲はオリジナルの音源を使い、俳優には演技に集中してもらった。その結果、仕上がったライブシーンを見て、「楽しかった」と満足げに語る。「みんな、のめりこんでくれた。ロックの魔法ですね」