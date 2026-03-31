Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÖKO¤·¤¿¤¤¡×¡¡Ä©Àï¼Ô·èÄêÀï¤ØÎý½¬¸ø³«
¡¡À¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°É¾µÄ²ñ¡ÊWBC¡Ë¥Ð¥ó¥¿¥àµéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¡Ê4·î11Æü¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤ËÎ×¤àÆ±µé2°Ì¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¤¬31Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î½êÂ°¥¸¥à¤ÇÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¡Ö¤¤¤ÄÆ®¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¡£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁ´¤Æ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¡¢KO¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸µ¿Íµ¤¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÎÆá¿ÜÀî¤ÏºòÇ¯11·î¡¢°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤È¤ÎÆ±µé²¦ºÂ·èÄêÀï¤ÇÇÔ¤ì¡¢¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£¡ÖÀäÂÐ¤â¤¦Éé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¼¡¤³¤½¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡×¤È·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£Îý½¬¤Ç¤Ï¥ß¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¤Ê¤É¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡ÇÔÀï¤Î¼º°Õ¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆÌÔÎý½¬¤òÀÑ¤ß¡Ö¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤ì¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¡£